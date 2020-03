La diplomatie russe accuse Le Monde de publier une fausse information sur le durcissement des visas

Le quotidien refuserait de publier un démenti du ministère des Affaires étrangères, selon celui-ci. Un de ses articles affirmait que la Russie durcissait l’octroi de visas aux journalistes étrangers, ce que la diplomatie russe nie catégoriquement.

La diplomatie russe accuse Le Monde de refuser de publier dans ses pages son démenti concernant un article qui contiendrait, selon Moscou, une fausse information. L'article en question, daté du 27 janvier et signé par une ancienne correspondante du Monde à Moscou, affirmait que la Russie avait rendu plus compliquée la procédure d’obtention de visas et d’accréditations pour les journalistes étrangers.

Ce 11 mars, dans un communiqué de presse, le ministère russe des Affaires étrangères écrit : «Nous nous voyons de nouveau dans l’obligation de soulever le problème du non-respect par le grand journal français Le Monde de ses engagements, refusant un droit de réponse dans les pages du journal à la partie victime d’une fausse information, à savoir le ministère russe des Affaires étrangères.»

Pour le ministère russe, le quotidien n'assure pas ainsi son devoir d'éthique journalistique et ne respecte pas la déontologie de la profession : «Refuser à la partie intéressée la possibilité de répondre dans les pages de l’édition à des imprécisions et des falsifications la concernant signifie violer une série de documents internationaux, notamment la Déclaration de principe sur la conduite des journalistes de 1954, la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes de 1971 [la Charte de Munich, ndlr] et la Charte d'éthique mondiale des journalistes de 2019.»