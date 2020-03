«Une balle dans le cervelet» : deux rappeurs ciblent les journalistes qui «salissent l’islam»

Un morceau des rappeurs Sneazzy et Nekfeu fait enfler la polémique sur les réseaux sociaux. Sneazzy y cible les journalistes qui «salissent l’islam» et cite Pascal Praud. De nombreuses personnalités ont exprimé leur indignation.

«Les hommes en bleu sèment la terreur, n’ont aucun cœur comme collabo / Les journalistes salissent l’islam, sont amateurs comme Pascal Praud / Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche», déclame le rappeur Sneazzy dans le clip du titre Zéro détail. Une tirade interprétée en compagnie de son collègue Nekfeu, qui lance «salope» lorsque le nom de l’animateur de CNews est prononcé.

Ce morceau de rap a été présenté sur Le Mouv, le réseau de Radio France à destination des publics jeunes, comme ayant «un refrain entraînant, où les deux compères posent sur un air mélodieux et des couplets complètement rap». «Niveau lyrics, ces dernières sont soigneusement travaillées, comme ils savent si bien le faire», écrit la rédaction du Mouv le 6 mars, jour où le clip a été mis en ligne sur YouTube. Un avis loin d'être partagé par de nombreux observateurs.

Ainsi, des personnalités politiques et médiatiques – en particulier à droite de l'échiquier politique – ont fait entendre leur indignation et leur soutien au journaliste Pascal Praud.

Condamnations des rappeurs et soutien à Pascal Prau chez LR et RN

«Soutien à Pascal Praud menacé de mort par ces prêcheurs de haine qui doivent être lourdement condamnés», a par exemple déclaré sur Twitter le député les Républicains (LR) Eric Ciotti, appelant à ce que «clip et "chanson" soient retirés des plateformes».

«Les journalistes salissent l’islam comme Pascal Praud Ça mérite une balle dans le cervelet, canon au fond de la bouche»



Soutien à @PascalPraud menacé de mort par ces prêcheurs de haine qui doivent être lourdement condamnés



Clip & «chanson» doivent être retirés des plateformes pic.twitter.com/ksLjyGztGD — Eric Ciotti (@ECiotti) March 7, 2020

Chez LR également, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy estime que si les paroles de ce morceau ne suscitaient pas «une révolte unanime et une sanction exemplaire», l'on pouvait dire «adieu» à la liberté».

De même, au Rassemblement national, Gilbert Collard a dénoncé une vidéo «insupportable», manifesté son soutien au journaliste et vitupéré des rappeurs «minables et dangereux». Le membre du bureau national du parti Jean Messiha a élargi sa critique à la gauche : «Là encore, pour Libération et toute le racaillistan gaucho-progressiste, c’est pas grave ; c’est la diversité donc "c’est rafraîchissant"... Soutien à Pascal Praud face à ces voyous !», a-t-il écrit sur Twitter.

"Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche" : cette vidéo est insupportable : tout mon soutien à @PascalPraud, tous ces minables et dangereux rappeurs méritent de finir à la râpe judiciaire !#MenacedeMort#ZéroDétail#Nekfeu#Sneazzypic.twitter.com/Tp4NnURj2B — Gilbert Collard (@GilbertCollard) March 7, 2020

A gauche, le référent Ile-de-France du parti Printemps républicain se montre consterné par le fait que Sneazzy et Nekfeu «appellent tranquillement au meurtre de policiers et journalistes».

Donc #sneazzy et #Nekfeu appellent tranquillement au meurtre de policiers et journalistes dont @PascalPraud dans leur dernier clip... https://t.co/3tuMYagbev — Nassim Seddiki (@NSeddiki) March 6, 2020

Côté médiatique, le chroniqueur de la chaîne C8 Eric Naulleau a tweeté : «Il va sans dire, mais sans doute mieux en le disant, que j'apporte tout mon soutien et renouvelle mon amitié à Pascal Praud qui, selon les sinistres Nekfeu et Sneazzy, mériterait de recevoir "une balle dans le cervelet". Il revient à tous de faire obstacle à la barbarie» . Le journaliste du Figaro Ivan Rioufol a également exprimé sa solidarité et son soutien à son confrère de CNews.

Un journaliste ose mener des débats ouverts, même sur l’islamisme : pour Nekfeu et Sneazzy, "ça mérite une balle dans le cervelet, un canon au fond de la bouche." Si ces mots ne suscitent pas une révolte unanime et une sanction exemplaire, adieu la liberté. Soutien @PascalPraud ! — Fx Bellamy (@fxbellamy) March 7, 2020

Des internautes partagés

Au-delà des personnalités politiques médiatiques, les utilisateurs de Twitter qui se sont exprimés sur ce sujet se sont montrés moins unanimes. Si nombre d'entre eux se déclarent outrées par les paroles violentes de Zéro détail,

En 2013, #Nekfeu réclamait "un autodafé pour ces chiens de Charlie Hebdo"



Il récidive en 2020 avec #Sneazzy, en appellant au meurtre des "journalistes" et de @PascalPraud car il "salissent l'islam".

Selon eux "ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche". pic.twitter.com/sSy8tmWyC3 — A. (@arianeshka) March 6, 2020

Praud c’est pas mon kiff mais personne mérite une balle ou autre juste parce qu’il critique une religion ou une cause. Encore du rap poubelle. 🤬🤬 — Florent (@Flotatoo2b13) March 7, 2020

... d'autres, au contraire, ne voient pas matière à polémiquer ni à condamner les deux rappeurs, certains établissant des comparaisons avec les affaires Mila et Polanski.

Les mêmes qui défendaient la vulgarité et la transgression de #mila sont choqués de la punch à #sneazy. Vous êtes des hypocrites. Le son il est lourd. #nekfeu — a man has no name (@JamesFaidon) March 6, 2020

Alors ça veut séparer l'artiste de son oeuvre pour Polanski. Mais dès que #Sneazzy dénonce l'islamophobie décomplexée des" journalistes" comme #pascalpraud, ça se permet de jouer les scandalisés... — LumK (@Shinebonestarrr) March 6, 2020

La pseudo polémique #Nekfeu@sneazzy là 😑

Laisser les gens faire leur rap tranquille pic.twitter.com/q6EQJfAbi9 — Florisse (@Florisse273) March 6, 2020

Ce n'est pas la première fois que le rappeur Nekfeu fait l'objet d'une polémique. En novembre 2013, ces vers du titre La Marche avait suscité des réactions indignées : «Quel est le vrai danger ? Le taylorisme ou le terrorisme? Les miens se lèvent tôt / J’ai vu mes potos taffer / Je réclame un autodafé pour ces chiens de Charlie Hebdo». Après l'attentat contre les journalistes du 7 janvier 2015, le rappeur avait présenté ses «sincères condoléances aux familles et proches des victimes de la tuerie sauvage» dans les locaux du journal satirique. Quelques mois plus tard, il avait confié au Parisien s’être pris une «grosse claque» ce jour-là. «Je me suis pris une leçon du destin qui m’a grave rendu songeur et mélancolique pendant un moment», avait-il expliqué. «Je me suis senti dans un premier temps coupable. Et ensuite je me suis senti con», déclarait-il.