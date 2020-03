Bientôt un nouveau groupe dissident à l'Assemblée nationale ? LREM pourrait perdre sa majorité

Des marcheurs, déçus de l'utilisation du 49.3, envisagent de former un nouveau groupe à l'Assemblée. Avec le départ acté de deux députés pour les mêmes raisons, la majorité est plus que jamais fragilisée mais elle peut compter sur les élus MoDem.

Le 49.3 pourrait coûter à La République en Marche sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Selon une information de l'Opinion, plusieurs marcheurs, déçus du passage en force de la réforme des retraites par le gouvernement, envisagent de former un nouveau groupe dissident à l'Assemblée.

Deux députées, Delphine Bagarry (Alpes-de-Haute-Provence) et Albane Gaillot (Val-de-Marne) ont déjà acté leur départ du groupe majoritaire. Delphine Bagarry, membre du Collectif social démocrate, déplore notamment que «l’enchaînement et la multiplicité des réformes précipitées ne laissent pas le temps de la concertation et obligent le recours aux ordonnances ou au 49-3 qui confèrent à l’exécutif une mainmise écartant de fait les parlementaires et les citoyen∙ne∙s de toute discussion ou amélioration».

Un autre élu, Hubert Julien-Laferrière (Rhône), a pris ses distances en n'étant plus que «apparenté LREM». «Alors que depuis quinze mois le pays est, avec la crise des "gilets jaunes" puis la réforme des retraites, secoué par des mouvements sociaux d’une intensité rarement atteinte, je ne me résigne pas à laisser jeter à nouveau le discrédit sur le Parlement», a-t-il écrit dans un communiqué, ajoutant : «L’usage de l’article 49.3 de la Constitution par le premier ministre va attiser les tensions et aboutir à l’adoption d’une loi capitale sans vote et sans que les représentants de la nation aient pu débattre jusqu’au bout.»

Je prends aujourd'hui la décision de quitter le groupe La République en Marche. Ci-dessous, je vous explique pourquoi ⤵️ #LREM#49al3pic.twitter.com/VpRaasybMb — Hubert J-LAFERRIERE (@hub_laferriere) March 2, 2020

A huit députés de perdre la majorité

Ce départ fait tomber le groupe LREM à l'Assemblée de 314 membres à 297 depuis le 1er juillet 2017, soit seulement huit de plus que le seuil requis pour avoir la majorité dans l'hémicycle. Le groupe macroniste a prononcé trois exclusions depuis le début de la législature et enregistré une douzaine de départs volontaires, sur fond de conflits sur la ligne de LREM ou de désaccord pour les municipales. S'y ajoutent plusieurs passages de membres à part entière à apparentés.

La perspective d'un neuvième groupe à l'Assemblée nationale, et donc de nouveaux départs, a donc de quoi inquiéter les marcheurs mais ne compliquera pas forcément l'adoption des lois. Ils peuvent en effet toujours s'appuyer sur un «vivier» de 46 députés MoDem, alliés de LREM, portant aujourd'hui le total de la majorité à 343 élus sur 577.