«Pour l'honneur des défenseurs» : des avocats s'invitent au défilé Chanel de la fashion week à Paris

Le recours du gouvernement au 49.3 sur la réforme des retraites a donné lieu à des mobilisations spontanées, devant l'Assemblée nationale ou encore devant les mairies de plusieurs villes. Une action d'avocats a été organisée devant le Grand palais.

Dans la foulée de l'annonce par Edouard Philippe du recours gouvernemental à l'article 49.3 de la Constitution sur la réforme des retraites, des avocats grévistes - principalement des femmes - ont mené ce 3 mars une action coup de poing devant le Grand Palais, où se déroulait le défilé de l'enseigne de haute couture Chanel, dans le cadre de la fashion week parisienne.

«La seule robe noire dont vous ayez vraiment besoin» : la phrase, déclinée en plusieurs langues, figurait sur des petites pancartes préparées pour l'occasion. Evoquant un des attributs vestimentaires de la profession, le slogan fait également référence à la semaine de la mode en rappelant notamment «la petite robe noire», une eau de parfum du créateur Guerlain.

Afin d'attirer l'attention des personnes sur place, les participantes ont improvisé un petit défilé devant le Grand palais.

«Avocats, avocats, même si Macron ne veut pas nous on est là, pour l'honneur des défenseurs et pour un monde meilleur, nous on est là», a-t-on pu entendre à plusieurs reprises.

«Tant que le projet ne sera pas retiré, nous allons poursuivre les actions [...] Tous les Français se battent depuis des semaines contre ce projet», a déclaré au micro de RT France une magistrate gréviste présente sur place.

«On en a marre des dialogues de sourds, on vient là où il y a du monde et on espère qu'on sera entendu», a expliqué une autre.

Le slogan «49.3 on n'en veut pas» a également été scandé en boucle au cours de l'action.

Le 29 février, le Premier ministre Edouard Philippe a engagé la responsabilité du gouvernement sur la réforme des retraites par le 49.3. Une décision qui intervient près de trois mois après le début d'une mobilisation nationale interprofessionnelle contre le projet de loi en question. Si la réforme continue de faire l'objet de vives critiques, elle s'inscrit dans un projet gouvernemental encouragé par d'importants acteurs économiques, à l'image de la société d'investissement américaine BlackRock, dont le nom est régulièrement évoqué par nombre d'observateurs de la réforme. Cette même réforme faisant d'ailleurs l'objet de demandes de la Commission européenne, formulées notamment dans ses recommandations à la France de juin 2019.