Un sondage place Philippe Poutou devant le candidat LREM dans les intentions de vote à Bordeaux

Habitué aux candidatures symboliques et aux résultats confidentiels, Philippe Poutou se voit crédité pour la première fois d'un score à deux chiffres aux municipales à Bordeaux où un sondage le place même devant le candidat soutenu par LREM.

Le pronostic a de quoi surprendre dans une ville solidement ancrée à droite depuis 1947, mais le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) Philippe Poutou pourrait y réaliser le meilleur score de sa carrière aux élections municipales. L'ouvrier fraîchement licencié de chez Ford est en effet selon une enquête BVA menée pour le compte d'Europe 1, crédité de 12% d'intention de vote, ce qui le placerait en troisième position... devant le candidat macroniste.

Lors des municipales de 2014, le candidat du NPA n'avait recueilli que 2,5% des voix dans la ville, et 1,2 % au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Quant aux élections européennes, son parti n'avait pas eu les ressources nécessaires pour y présenter une liste.

À la lumière de ce sondage, Philippe Pouou pourrait cette fois-ci réellement peser sur l'élection, et se maintenir pour une triangulaire avec le maire Les Républicains (soutenu par le MoDem et Agir) sortant Nicolas Florian et l'écologiste Pierre Hurmic, soutenu par une bonne partie de la gauche, respectivement crédités de 40 et 30% des intentions de vote. Le macroniste Thomas Cazenave, crédité selon ce sondage de 11% des voix au premier tour, pourrait lui aussi se maintenir au second tour, ce qui pourrait même engendrer une quadrangulaire.

«Et bien moi, contrairement au Premier ministre Edouard Philippe, si je suis élu maire de Bordeaux, je ne resterai pas ouvrier à l’usine Ford de Blanquefort (ah merde, je viens de recevoir aujourd’hui l’autorisation administrative de mon licenciement)», ironisait le syndicaliste le jour de l'annonce de son licencient le premier février.

Quoi qu'il en soit, l'enquête, menée sur 702 Bordelais, laisse envisager une victoire plus probable du successeur d'Alain Juppé à la tête de cette ville où les maires de droite sont traditionnellement élus au premier tour des municipales depuis des décennies.

