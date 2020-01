Le Macron-compatible Pierre-Yves Bournazel retire sa candidature pour soutenir Benjamin Griveaux

L'élu de centre-droit Pierre-Yves Bournazel a annoncé qu'il ralliait le candidat LREM Benjamin Griveaux pour les municipales de mars 2020 à Paris, après avoir appelé en vain à une alliance à trois avec le dissident Cédric Villani.

Le cofondateur d'Agir (parti de droite libérale, Macron-compatible) Pierre-Yves Bournazel a annoncé le 16 janvier le retrait de sa candidature pour les municipales à Paris. Il a ainsi décidé de se ranger derrière la liste officielle de La République en marche, menée par Benjamin Griveaux.

«A 60 jours du scrutin, il faut choisir l'intérêt de Paris. Et choisir, c'est parfois savoir renoncer», a écrit le député dans un courrier. «J'apporte aujourd'hui mon soutien à Benjamin Griveaux», a ajouté l'élu, après avoir fait le constat que son propre projet, porté depuis le printemps, «n'a malheureusement pas été suffisamment entendu».

Ma lettre aux Parisiennes et aux Parisiens: à deux mois des élections, il faut prendre ses responsabilités afin de créer les conditions d’une alternative positive à Anne Hidalgo. J’apporte mon soutien à Benjamin Griveaux pour faire gagner Paris. pic.twitter.com/oPTNxgqqTE — PierreYves Bournazel (@pybournazel) January 16, 2020

Le désormais ex-candidat était crédité de 4% des intentions de vote dans un sondage commandé par l'équipe du candidat Cédric Villani (dissident LREM) et dévoilé par la presse en décembre.

«Je suis très heureux que nous puissions défendre ce projet ensemble», a réagi Benjamin Griveaux. L'ancien porte-parole du gouvernement a salué le «talent», l'«énergie» de Pierre-Yves Bournazel et sa «connaissance intime de Paris, notamment du nord-est et des quartiers populaires tellement négligés par la municipalité actuelle».

Dans sa lettre, Pierre-Yves Bournazel a demandé à Benjamin Griveaux «d'être libre et indépendant, porteur d’une nouvelle majorité de projets, ouverte, diverse et non partisane, afin de pouvoir préparer le Paris et le Grand Paris de demain».

«Sur de nombreux sujets, [Benjamin Griveaux] a fait preuve d'enthousiasme et de volonté pour faire évoluer son projet, je m'en réjouis», a-t-il souligné, ajoutant : «Il est aujourd'hui prêt à travailler avec le plus de forces possibles et je le crois le plus à même de créer une dynamique afin d'éviter la réélection d'Anne Hidalgo.»

La semaine précédente, l'élu du XVIIIe arrondissement avait proposé, en vain, une alliance à trois incluant Cédric Villani. Une proposition rapidement évacuée par le mathématicien après un débat interne au sein de son équipe. Il a ainsi mis en exergue ses divergences avec Benjamin Griveaux sur «l'écologie» et la «densification» de la capitale. «Moi, je m'entends bien avec tout le monde, mais entre eux c'est plus compliqué», a expliqué à l'AFP Pierre-Yves Bournazel, après avoir rencontré à tour de rôle les deux candidats au cours du week-end.

