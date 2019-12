«Techno-blancs» : après le couac Gérald Darmanin, le couac racialiste de Sibeth Ndiaye ?

Interrogée sur les propos chocs de Gérald Darmanin sur la France populaire, la porte-parole du gouvernement a déclaré : «Ce gouvernement est à l'image de notre pays, avec des parcours qui sont divers, pas que des techno-blancs de 40 ans.» Dérapage ?

Sibeth Ndiaye a une nouvelle fois fait parler d'elle. Et cette fois-ci, ce fut pour un propos racialiste proche de l'indigénisme. Interrogée le 20 décembre sur RTL sur les déclarations de Gérald Darmanin qui, la veille, avait conseillé à Emmanuel Macron de s'entourer davantage de personnes de la «France populaire» c'est-à-dire, selon lui, «de gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts», la porte-parole du gouvernement s'est amusée de cette déclaration polémique du ministre de l'Action et des Comptes publics. Elle a d'abord semblé relativiser le propos de son collègue au gouvernement estimant que «dans [sa] culture africaine, on mange avec les doigts, on mange pas avec des fourchettes et des cuillères». Une première phrase qui peut choquer, puisque, au-delà du cliché et d'une généralité vis-à-vis de l'Afrique, la culture républicaine – qui doit être le liant entre les Français – semble reléguer dans les limbes.

VIDEO - "Ce gouvernement est à l'image de notre pays, avec des parcours qui sont divers, pas que des techno-blancs de 40 ans", @SibethNdiaye dans #RTLMatin avec @VenturaAlbapic.twitter.com/cjQyU5mzir — RTL France (@RTLFrance) December 20, 2019

La suite de son entretien semble également confirmer l'empreinte racialiste de Sibeth Ndiaye : «Dans un gouvernement, il y a besoin de personnalités qui ont des origines diverses et je crois très sincèrement que dans le gouvernement qu'on a aujourd'hui, on n'a pas que des techno-blancs de 40 ans.»

Elle confesse malgré tout que sa parole «n'est pas très politiquement correcte». Elle conclut : «On a des gens qui ont des parcours qui sont divers, qui ont des origines qui sont diverses [...] Je crois très profondément que ce gouvernement est aussi à l'image de notre pays avec des parcours qui sont divers.»

