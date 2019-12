DelevoyeGate : le «Monsieur retraites» du gouvernement a oublié de déclarer deux autres mandats

Si la macronie défend toujours le Haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, ce dernier a accumulé les omissions dans sa déclaration d’intérêts et d’activités : Le Monde publie une nouvelle liste d'irrégularités, qui pourrait s'allonger.

Le feuilleton Delevoye se poursuit, si bien qu'il s'est transformé en véritable affaire, comme en témoigne le mot-clé qui truste les premières places des tendances sur Twitter : #DelevoyeGate. Après les informations de Capital le 13 décembre, c'est au tour duMonde de publier ce 14 décembre une liste toujours plus longue d'«irrégularités» concernant Jean-Paul Delevoye.

En effet, celui-ci aurait d'ores et déjà oublié deux autres fonctions (en plus des trois précédentes) dans la déclaration d’intérêts et d’activités qu’il a déposée le 15 novembre dernier auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). L'une concerne le mandat de président de l’Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France. Selon le quotidien, cette structure est reliée à la région et à la préfecture et doit «améliorer et contrôler la transparence des marchés publics». «Un poste où il est question de commandes et de marchés publics», d'après Le Monde.

Le deuxième poste serait un mandat au conseil d’orientation de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG). Un think thank philanthropique qui «finance par l'octroi de dons ou de prêts des recherches et des actions qui concourent au progrès de l'homme par les sciences et le développement social».

Et ça ne s'arrête pas là, Le Monde publiant d'autres «irrégularités». L'ancien ministre serait aussi président de la coalition «Divisons les délais administratifs par 2», une entité de l’agence de communication «40 degrés sur la banquise», ajoute ainsi le quotidien.

Pour l'heure, alors que la réforme des retraites cristallise un certain nombre de tensions au sein du pays, Jean-Paul Delevoye est toujours soutenu par la majorité et ce en dépit de cette avalanche d'informations pour le moins gênantes le concernant.

