Attaque d'une laverie et policiers assaillis : un homme condamné à 12 mois de prison ferme

Lors de l'acte 53 des Gilets jaunes, deux policiers pris en chasse s'étaient réfugiés dans une laverie, qui avait ensuite été assaillie par des individus. Interpellé, un homme a été condamné à 12 mois de prison ferme en comparution immédiate.

Un homme a été condamné à 12 mois de prison ferme après avoir été interpellé en marge de l'Acte 53 des Gilets jaunes, qui marquait le premier anniversaire du mouvement. Il avait été appréhendé après avoir été identifié sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on pouvait voir deux policiers se réfugiant dans une laverie alors qu'ils étaient poursuivis par des manifestants vêtus de noir.

Deux policiers pris au piège dans un pressing sur le boulevard Beaumarchais, les renforts des forces de l’ordre viennent d’arriver #Acte53pic.twitter.com/qTVOslBBMl — Lucas Burel (@L_heguiaphal) November 16, 2019

Selon RMC et BFM TV, qui rapportent l'information, l'homme de 38 ans, père de deux enfants, a fondu en larmes à l'annonce du verdict. Jugé en comparution immédiate, le 18 novembre au tribunal de Paris, il a assuré s'être joint à la scène après le début des violences et a reconnu être un des individus visibles sur la vidéo. Il a également confirmé avoir porté un coup de pied et jeté une pierre sur la vitrine du bâtiment, mais n'avoir à aucun moment visé les fonctionnaires de police. Il a précisé n'avoir eu aucune intention de blesser les forces de l'ordre, assurant qu'il n'était pas le manifestant le plus virulent sur place.

D'autres prévenus comparaissaient également le 18 novembre. Parmi eux beaucoup de jeunes, aux revenus souvent modestes, mais aussi des quarantenaires, jugés pour possession de lunettes de protection ou violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Beaucoup d'entre eux se retrouvaient pour la première fois devant un tribunal.

Les journalistes présents lors du jugement décrivent une audience sous tension, durant laquelle les policiers ont été obligés de faire sortir plusieurs personnes pleurant ou criant leur colère dans le palais de justice. «Vous êtes une horreur», «c'est une justice de classe», pouvait-on notamment entendre à l'adresse du procureur de la République alors que celui-ci exprimait ses réquisitions.

Selon le ministère de l'Intérieur, 28 000 manifestants ont battu le pavé en France le 16 novembre, dont 4 700 à Paris. Le Nombre Jaune estimait lui le nombre de manifestants à près de 40 000. Le syndicat France Police policiers en colère a affirmé de son côté qu'au moins «60 000 manifestants [avaient été présents] dans les centres-villes et sur les ronds-points» dans l'ensemble du pays. La manifestation, qui marquait le premier anniversaire des Gilets jaunes, a été émaillée de violence entre casseurs et forces de l'ordre. Au moins deux personnes, un journaliste indépendant et un manifestant, ont été gravement blessé à Paris. Ce dernier a reçu une grenade dans l’œil alors qu'il discutait aux abords de la place d'Itaile.

