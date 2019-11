Paris : un monument dédié au maréchal Juin vandalisé pour servir de projectiles

Des casseurs ont dégradé le monument du maréchal Juin, héros de la Seconde Guerre mondiale, afin de constituer des projectiles. Un acte de vandalisme réalisé en marge de la manifestation des Gilets jaunes du 16 novembre, place d'Italie à Paris.

Le monument en hommage au héros de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Juin, a été dégradé le 16 novembre par des casseurs le 16 novembre, place d'Italie à Paris (XIIIe arrondissement), alors que les Gilets jaunes se mobilisaient pour le 53e acte, premier anniversaire du mouvement.

Les individus encagoulés et vêtus de noir s'en sont notamment pris à la plaque commémorative à coup de barre de fer, comme le montre une vidéo filmée par Le Figaro.

Selon un journaliste du quotidien Le Monde, une partie du monument a ainsi été dégradée «pour servir de projectiles».

Voitures renversées, engin de chantier et poubelles incendiés, abribus saccagés : des petits groupes ont multiplié les actions de vandalisme, et les violences à l'encontre des forces de l'ordre qui ont déployé notamment du gaz lacrymogène, en particulier sur le place d'Italie. Des pompiers ont même été empêchés d'intervenir. «Au vu des violences et des exactions», la préfecture de police a annulé une manifestation qui devait s'élancer de cette place à partir de 14h.

Les événements de la place d'Italie «rassemblait des individus qui ne défendaient pas une cause, mais procédaient à des destructions [et] à des attaques systématiques contre les forces de sécurité et contre les pompiers», a déclaré le préfet de police Didier Lallement lors d'une conférence de presse.

