Eric Zemmour privé de direct sur CNews

Le groupe Canal+ a décidé qu’à partir de ce 29 octobre, l’émission «Face à l’info» serait diffusée en différé. Une décision conforme à la préconisation du comité d'éthique du groupe, après les polémiques soulevées par des propos d'Eric Zemmour.

Nouvel épisode du feuilleton médiatique Zemmour : l'émission du polémiste fraîchement lancée sur CNews, «Face à l'info», jusqu'alors diffusée du lundi au jeudi de 19h à 20h, sera désormais enregistrée et diffusée en différée selon des sources citées par France Info et Le Parisien ce 29 octobre.

Cette décision, prise par la direction générale de Canal+, propriétaire de CNews, respecte une préconisation du comité d'éthique du groupe Canal +, qui avait été saisi par les élus du personnel.

En cause : les polémiques déclenchées par des propos qui tenus par Eric Zemmour sur le plateau de «Face à l'info», et peu avant le lancement de l'émission à la Convention de la droite, fin septembre. Récemment, le journaliste et polémiste a provoqué des remous dans le paysage médiatico-politique en déclarant : «J'estime que quand on vient en France et qu'on est Français, on doit changer son point de vue, et qu'on doit voir l'histoire en fonction d'intérêt de la France. [...] Je veux dire par là que quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans, et même certains juifs. Moi je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud, c'est ça être Français !»

Les propos chocs d'Eric Zemmour ont conduit le parti communiste français (PCF) et Europe Ecologie Les Verts (EELV) à demander au CSA de prendre des sanctions contre CNews. En outre, diverses personnalités et forces politiques de gauche et du centre, telles que le député LREM des Bouches-du-Rhône Saïd Ahamad, la CGT et La France insoumise ont décidé de boycotter l'antenne de la chaîne tant que le polémiste y serait présent.

Enfin, les élus du personnel du groupe Canal+ ont unanimement demandé le départ d'Eric Zemmour de l'antenne de CNews. «Les membres du CSE de l'UES [unité économique et sociale] Canal+ demandent à la direction de cesser sa collaboration avec Eric Zemmour et de le retirer de l'antenne de CNews pour des raisons évidentes sur le plan économique, sur la sécurité des personnels, sur l'image du groupe et sur l'éthique», ont-ils fait savoir, dans une motion révélée par l'AFP le 21 octobre.

Récemment également : en septembre, la Cour de cassation a rejeté un recours d'Eric Zemmour contre un arrêt de la cour d'appel de Paris de mai 2018, qui condamnait le chroniqueur à une amende de 3 000 euros pour provocation à la haine religieuse, pour des propos tenus en 2016 dans l'émission de France 5 «C à vous». Le journaliste a décidé ce mois-ci d'intenter un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

