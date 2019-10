Historique : Mein Kampf va être réédité en France en 2020

Mein Kampf, le célèbre ouvrage d'Adolf Hitler, devrait être publié en 2020 chez Fayard : une première en France depuis 1934. Il sera accompagné d'une édition critique de 1 000 pages mise au point par une quinzaine d'historiens et de chercheurs.

La maison d'édition Fayard a annoncé le 16 octobre au JDD son intention de publier le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf en 2020. «Le manuscrit est quasiment prêt», a fait savoir le responsable du projet, Florent Brayard, également directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'histoire de la Shoah. L'ouvrage sera accompagné d'une édition critique de 1000 pages mise au point par une quinzaine d'historiens et de chercheurs français et allemands.

Si ce projet voit le jour tel qu'annoncé, ce sera la première fois depuis 1934 que le manuscrit du Führer est édité en France. La publication de Mein Kampf dans l'Hexagone avait déjà été annoncée en 2015 par la même maison d'édition. Une grande polémique s'en était suivi. Fallait-il mettre à disposition en France le brulot d'Adolf Hitler ? Le projet a finalement été retardé.

En Allemagne en revanche, le livre a été réédité en 2016 après avoir été interdit pendant 70 ans. Il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires.

En avril 2016, le Parlement bavarois avait mené une session plénière avec les partis d’oppositions, y compris les sociaux-démocrates, les Verts et les électeurs libres, sur l’introduction de Mein Kampf dans les programmes scolaires et de la méthode d’enseignement des thèses qu’il contient et développe. L'objectif de cette démarche était d'apprendre aux élèves leur inanité et leur éviter ainsi, de sympathiser avec les milieux dits d’extrême-droite.

Les partisans de cette idée controversée insistaient sur le fait que ce livre était capital pour la connaissance de l’histoire, alors que les représentants de la communauté juive affirmaient que le livre ne contenait pas les informations nécessaires pour remplir cet objectif. Reste à savoir si en France un tel débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale.

Lire aussi : Nouvelle édition de Mein Kampf : l’éditeur allemand doit réimprimer plus d'exemplaires