Le face-à-face : L'école est-elle malade en France ? (DEBAT)

Après le suicide d'une directrice d'école et la colère qui a suivi du monde enseignant, Stéphanie de Muru reçoit le sociologue Michel Fize et le professeur d'histoire Kevin Bossuet autour de la question du mal-être des enseignants.

Kevin Bossuet, professeur d'histoire, et Michel Fize, sociologue, débattent sur le plateau de RT France sur le malaise au sein de l'Education nationale. «Je crois qu'on pourrait parler d'une école massacre», alerte le sociologue Michel Fize qui évoque le mal-être et un nombre inquiétant de burn out des enseignants, malgré leur implication dans leur métier. Pour lui, il «faut faire table rase et remettre un peu de sens à tous les étages».

Pour Kevin Bossuet, «le malaise des enseignants est de plus en plus palpable». Il constate des collègues se plaignant «des classes surchargées», «d'être mal payés» et «maltraités» par l'institution. Le 3 octobre, à Bobigny (93), directeurs d'écoles et enseignants étaient rassemblés pour honorer la mémoire de Christine Renon, directrice d'une école de Pantin qui a mis fin à ses jours en septembre dernier.

Lire aussi : Nouveau suicide dans l'Education nationale : les enseignants tirent encore la sonnette d'alarme