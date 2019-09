Jacques Chirac en dix phrases cultes

Volontiers familier dans les échanges privés, volontiers sentencieux dans ses interventions officielles, Jacques Chirac a laissé dans les mémoires quelques phrases marquantes, entre discours historiques, provocations, gaffes et dérapages.

Jacques Chirac aurait prononcé cette phrase à Silvio Berlusconi pour s’opposer à la guerre en Irak en 2003.

Phrase devenue culte prononcée au sommet de la Terre à Johannesburg, 2 septembre 2002.

Critiquant le soutien apporté aux Etats-Unis sur l'Irak par les pays d'Europe de l'Est, nouveaux adhérents de l'Union européenne, 18 février 2003.

Lors d'un sommet européen, Jacques Chirac, alors Premier ministre, ignore que son micro est resté ouvert et s'emporte contre son homologue britannique Margaret Thatcher, février 1988.

What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Let them go, let them do.