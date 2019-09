Après avoir qualifié les policiers de «barbares», Mélenchon veut une protection de la gendarmerie

Qualifiant les policiers de «barbares», Mélenchon a suscité l'ire des syndicats de police qui réclament une réaction du gouvernement. Alors qu'une manifestation de policiers est organisée en réaction, l'intéressé veut la protection de la gendarmerie.

«Ce sont des barbares. Soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant» a prévenu le chef de file de la France insoumise lors d'une prise de parole devant des soutiens politiques portant des Gilets jaunes à la marche contre la réforme des retraites le 24 septembre à Paris. Et de poursuivre : «Samedi, si j'y avais été [à la manifestation], ils me tuent. Ils attendent un prétexte.»

"Samedi, si j'y avais été, ils me tuent"



Jean-Luc Mélenchon qualifie les policiers de "barbares" lors d'une manifestation contre la réforme des retraites



Les syndicats policiers dénoncent des propos "irresponsables" pic.twitter.com/i0R4bPe68T — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2019

Cette sortie sur les forces de l'ordre passe pour une provocation, alors que le patron des insoumis sort de plusieurs jours d'audience au tribunal correctionnel de Bobigny où il comparaissait avec ses consorts pour «actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation» après les incidents survenus lors de la perquisition du siège du mouvement de la France insoumise au mois d'octobre 2018.

Les syndicats de police montent au créneau

Les syndicats de police dénoncent presque unanimement ces propos, appellent la classe politique à les condamner et le ministre de l'Intérieur à engager des poursuites, notamment pour «incitation à la haine». C'est ce que suggère par exemple Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police sur Twitter :

"ce sont des barbares" Les nouveaux propos antiflics de @JLMelenchon : @Alternative_PN appelle @CCastaner a engager des poursuites pour incitation à la haine . @Alternative_PN appelle également toute la classe politique à condamner ces déclarations https://t.co/KZVW69R22l — Denis JACOB (@DenisJACOB_PN) September 24, 2019

Contacté par RT France, le secrétaire général de Unsa-Police, Philippe Capon, a pour sa part renvoyé au communiqué émis par sa formation syndicale ce 25 septembre : «Honteux ! Jean-Luc Mélenchon, après avoir il y a quelques mois affirmé la "République c'est moi" réitère avec des propos scandaleux en qualifiant les policiers "de barbares". Ces propos choquants, outrageants, sont à la hauteur des tribulations politiques dont lui seul a le secret et qui sont les seuls propos qui lui permettent d'exister. Unsa-Police rappelle que les policiers exercent un métier difficile, au service des citoyens 24h/24.»

Honte à Jean-Luc Mélenchon qui, en s'en prenant aux policiers, oublie qu'il y a des femmes et des hommes républicains au service de tous

Pour Unsa-Police, les propos du candidat à la présidentielle de 2017 encouragent les plus radicaux à agresser les forces de l'ordre. «Honte à Jean-Luc Mélenchon qui, en s'en prenant aux policiers, oublie qu'il y a des femmes et des hommes républicains au service de tous», accuse-t-il. Unsa-Police demande également au ministre de l'Intérieur de concrétiser son soutien aux forces de l'ordre en engageant des poursuites judiciaires à son encontre.

Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre mobilisées, chaque jour, pour protéger les Français, au péril de leur vie.

Christophe Castaner, a lui-même réagi sur Twitter en demandant à Jean-Luc Mélenchon, non pas de répondre de ses propos devant la justice, mais de présenter des excuses aux policiers : «Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre mobilisées, chaque jour, pour protéger les Français, au péril de leur vie. Jean-Luc Mélenchon leur doit le respect, et désormais des excuses.»

Inacceptable insulte à nos forces de l'ordre mobilisées, chaque jour, pour protéger les Français, au péril de leur vie.@JLMelenchon leur doit le respect, et désormais des excuses. https://t.co/luyr2XswkI — Christophe Castaner (@CCastaner) September 25, 2019

Le syndicat Alliance a peut-être trouvé un peu faible la réplique du premier flic de France et a appelé, selon les informations du Figaro, à un rassemblement de policiers devant les locaux de la France insoumise le 26 septembre à 11 heures. En réponse à ce rassemblement, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sur son compte Twitter vouloir la protection de la gendarmerie nationale et celle de «témoins populaires». L'insoumis cherche-t-il une confrontation ? : «Demain, un syndicat de police appelle à manifester contre le siège LFI à 11h. Manifestation illégale. Je demande la protection de la gendarmerie. Je crois que la protection de témoins populaires serait décisive.»

Demain, un syndicat de police appelle à manifester contre le siège LFI à 11h. Manifestation illégale. Je demande la protection de la gendarmerie. Je crois que la protection de témoins populaires serait décisive. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 25, 2019

Dans un communiqué diffusé sur son site internet ce 25 septembre, le mouvement de la France insoumise a estimé que le syndicat Alliance représentait «l'extrême-droite dans la police nationale» et a qualifié l'appel au rassemblement de ce syndicat de «tout à fait contraire aux usages républicains». La famille politique de Jean-Luc Mélenchon fait également savoir, qu'à son sens, cet événement constitue une «fuite en avant» et «une nouvelle preuve du délitement de l’Etat dont les premiers coupables [seraient] Macron et son gouvernement.»

Le communiqué explique ensuite : «Nous demandons que l’intégrité de notre siège, des militant.e.s [sic] qui y travaillent et des élu.e.s [sic] qui pourraient s’y trouver, soit garantie. Il va de soi que des agents issus du même corps que ceux qui appellent à manifester contre nous ne peuvent pas être mobilisés pour cette tâche. C’est pourquoi nous demandons au ministre de l’Intérieur et à son préfet à être placé.e.s [sic] sous la protection de la gendarmerie nationale.»

Antoine Boitel

Lire aussi : Comment Castaner va-t-il mettre en place le nouveau maintien de l'ordre voulu par Macron ?