Maréchal, Zemmour, Enthoven, Alexandre : les invités de la prochaine «Convention de la droite»

Le magazine L'Incorrect a décidé d'organiser le 28 septembre une «grande convention de la droite». Plusieurs invités viendront débattre pour l'occasion parmi lesquels Marion Maréchal, Eric Zemmour, Laurent Alexandre ou encore Raphaël Enthoven.

«La droite est de retour.» Le titre du communiqué publié le 3 septembre par le mensuel L’Incorrect a le mérite d'être clair. S’associant à Racines d’Avenir et Cercle Audace, le magazine a décidé d’organiser «la première grande Convention de la droite». Elle aura lieu le 28 septembre à La Palmeraie, dans le XVe arrondissement de la capitale. Pour les organisateurs, cette réunion a vocation à «devenir le lieu incontournable des débats philosophiques et politiques de demain».

Parmi la trentaine de personnalités invitées pour l’occasion seront présents Eric Zemmour, l’avocat Gilles-William Goldnadel, le journaliste Ivan Rioufol ou l’ancien conseiller de Marine Le Pen, Paul-Marie Coûteaux, mais également la nièce de l'ancienne candidate à la présidentielle : Marion Maréchal. En effet, le directeur de la rédaction de L’Incorrect, Jacques de Guillebon, est un proche de l’ancienne députée du Vaucluse et copréside le conseil scientifique de son école de sciences politiques et sociales à Lyon. L'ancienne frontiste devrait cette fois-ci pouvoir s'exprimer après l'annulation de sa venue au grand rassemblement du Medef en juin dernier. Les invités devraient se succéder à la tribune pour de courtes conférences, calquées sur le modèle TEDx.

Mais au-delà de ces personnalités identifiées comme appartenant à la droite, d’autres noms, plus inattendus, sont venus se greffer à l’événement. Ainsi, Le Monde révélait le 3 septembre que le philosophe Raphaël Enthoven serait de la partie. Il s’exprimera sur le thème de «la critique de la critique des élites». «Il faut aller dans ces lieux-là, pour faire entendre une voix antagoniste. Je viens en adversaire loyal, dire le contraire de ce qu’ils pensent. Je ne vois pas ce qui m’empêcherait d’aller débattre avec la nouvelle droite autoproclamée, dont le projet politique m’inquiète», explique-t-il au quotidien.

Autre apparition notable, révélée par BFMTV, celle du chirurgien et fondateur du site Doctissimo Laurent Alexandre. Connu pour ses positions clivantes, il abordera les «conséquences géopolitiques de la technologie». «Je viens au même titre que Raphaël Enthoven […] Je suis un libéral sur l'économie et sur les mœurs, mais je parle à tout le monde. Je vais à la Manif pour tous alors que je suis pro-PMA, pro-mariage gay, je me rends dans des loges maçonniques très pro-Mélenchon… Je me considère avant tout comme un scientifique et un intellectuel non sectaire. Si j’étais invité par la Fête de l’Huma, j’irais y débattre avec plaisir», confirme-t-il à la chaîne d’information.

«On souhaite que cette convention vive après nous, que ça fasse parler. Avec des invités inattendus comme Enthoven et Alexandre cette fois-ci, on veut que le gens se demandent, qui est-ce qu'ils vont inviter l'an prochain ?», révèle un organisateur de événement, toujours à BFMTV, promettant également «d’autres grosses surprises» d’ici le 28 septembre. Faites vos jeux.

