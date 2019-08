Plusieurs personnalités politiques ont rapidement réagi à l’attaque au couteau commise par un ressortissant afghan ce 31 août à Villeurbanne. Certains ont pointé du doigt les effets néfastes d’une immigration qu’ils jugent non contrôlée.

L’attaque au couteau qui s’est produite ce 31 août à Villeurbanne a suscité un vif émoi au sein de la classe politique. Commise par un individu se réclamant de nationalité afghane, elle a fait, à l'heure où nous écrivons ces lignes, au moins un mort (un jeune homme de 19 ans) et huit blessés dont trois graves. Les autorités ont dans un premier temps fait état d'un second suspect en fuite, mais le parquet et une source policière ont ensuite démenti la participation d'un second auteur.

A gauche de l’échiquier politique, la sénatrice écologiste du Val de Marne, Esther Benbassa, a exprimé ses condoléances «à la famille et aux proches» de la victime de cette attaque et un «prompt et complet rétablissement aux blessés».

Toutes mes condoléances à la famille et aux proches du jeune homme de 19 ans tué à #Villeurbanne dans des circonstances encore imparfaitement éclaircies. Tous mes vœux de prompt et complet rétablissement aux blessés. — Esther Benbassa (@EstherBenbassa) August 31, 2019

L’ancien ministre de l’Intérieur et actuel maire de Lyon, Gerard Collomb, s’est dit pour sa part «extrêmement choqué par l’attaque».

Je suis extrêmement choqué par l’attaque qui vient de se produire dans l’agglomération lyonnaise au cours de laquelle une personne est décédée et plusieurs autres blessées dont certaines gravement. — Gérard Collomb - Maire de Lyon (@gerardcollomb) August 31, 2019

La première réaction officielle du gouvernement est venue du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner : «Nos premières pensées vont aux proches et à la famille du jeune homme qui a perdu la vie. Soutien et solidarité avec les blessés. L'État est à leurs côtés. Je salue l'engagement de nos forces de sécurité et secours», a-t-il déclaré tout en assurant que la police nationale était «mobilisée» afin de «faire toute la lumière sur l'agression à l'arme blanche survenue à Villeurbanne».

Nos premières pensées vont aux proches et à la famille du jeune homme qui a perdu la vie. Soutien et solidarité avec les blessés. L'État est à leurs côtés.

Je salue l'engagement de nos forces de sécurité et secours. — Christophe Castaner (@CCastaner) August 31, 2019

A droite, le député des Alpes Maritimes, Eric Ciotti, ansi que la porte-parole des Républicains, Lydia Guirous, ont également adressé leurs pensées aux victimes de l’attaque et à leurs familles. Ils ont en outre salué le rôle des forces de l’ordre et des passants qui ont procédé à l'interpellation de l'individu.

Respect et remerciements pour les passants qui ont courageusement neutralisé l'auteur de l'attaque au couteau de #Villeurbanne et aux forces de l'ordre. Pensées pour la famille de la jeune victime et des blessés. https://t.co/sW71F9ZDi2 — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) August 31, 2019

La politique migratoire du gouvernement décriée

Adressant, lui aussi, un message de soutien à l’égard des victimes, le président des Patriotes, Florian Philippot, a dans la foulée fustigé la politique migratoire du gouvernement : «Ceux qui ont laissé entrer cet Afghan et tous les autres peuvent-ils encore se regarder dans un miroir après tous ces drames ?», a-t-il fustigé.

L’horreur une nouvelle fois, une pensée pour les victimes de #Villeurbanne, et un souhait de bon rétablissement aux blessés.



Ceux qui ont laissé entrer cet Afghan et tous les autres peuvent-ils encore se regarder dans un miroir après tous ces drames ? https://t.co/R5rT0gtmJw — Florian Philippot (@f_philippot) August 31, 2019

Même tonalité du côté du vice-président du Rassemblement national et député européen Jordan Bardella : «L’attaque de Villeurbanne clôture un été durant lequel se sont multipliés en Europe meurtres, viols et agressions impliquant des migrants. La rentrée est chargée, mais [Emmanuel] Macron ne pourra pas éviter la question de l’ensauvagement, et sa cause majeure : la submersion migratoire.»

L'attaque de #Villeurbanne clôture un été durant lequel se sont multipliés en Europe meurtres, viols et agressions impliquant des migrants.



La rentrée est chargée, mais Macron ne pourra pas éviter la question de l'ensauvagement, et sa cause majeure : la submersion migratoire. — Jordan Bardella (@J_Bardella) August 31, 2019

Lire aussi : Villeurbanne : une attaque au couteau fait au moins un mort et neuf blessés, le RAID sur place