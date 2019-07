Mariage en hijab : une élue d'Argenteuil a-t-elle fait retirer son voile à une mariée ?

Le Parisien rapporte qu'une polémique fait rage actuellement sur les réseaux sociaux autour d'un mariage à Argenteuil. Une élue de la majorité aurait, selon des témoignages, refusé de marier une femme car celle-ci portait le voile islamique.

«Si les faits sont avérés, c'est absolument choquant et inadmissible», a réagi le cabinet du maire d'Argenteuil Georges Mothron (LR), rapporte le Parisien. Le 1er juillet, l'élue la République en marche Françoise Inghelaere aurait refusé de marier une femme car elle portait un voile islamique. La mariée, en pleurs, aurait alors retiré son voile pour que la cérémonie puisse avoir lieu. Les hommes invités au mariage seraient en conséquence sortis de la salle pour respecter les convictions religieuses de la principale intéressée.

On n'a pas vocation à gâcher le plus beau jour de la vie de jeunes mariés !

Relayée et partagée sur les réseaux sociaux, cette histoire devenue polémique est remontée jusqu'au oreilles de Georges Mothron. L'élu a expliqué qu'il allait recevoir toutes les parties. «J'ai tenu à rencontrer les mariés, l'agent de l'état civil et l'élue déléguée pour ce mariage», assure l'édile. «Ces entretiens m'éclaireront sur les décisions à prendre», ajoute-t-il.

«On n'a pas vocation à gâcher le plus beau jour de la vie de jeunes mariés !» insiste le cabinet du maire qui précise néanmoins que pour l'heure, les faits racontés sur les réseaux sociaux «ne sont pas vérifiés» et que les vacances «compliquent un peu les choses». Selon les informations du Parisien, Françoise Inghelaere, actuellement en congés, a été entendue et nie ce qu'on lui reproche.

À titre préventif, le maire a décidé que l'élue n'officierait plus lors de mariages jusqu'à nouvel ordre. «J'ai montré dans le passé que je n'hésitais pas à prendre des sanctions si nécessaire mais que les décisions devaient être prises en dehors de toute pression des réseaux sociaux. Nous travaillons assez, depuis un an notamment avec les services, les élus et les partenaires sur les différentes discriminations, pour que je ne tolère aucun écart. J'y suis très attaché et je serai très vigilant», conclut le maire dans son message.

Selon les règles du mariage civil, au moment de la célébration de la cérémonie, la personne qui officie doit pouvoir identifier les personnes par rapport aux documents qu'ils ont donnés auparavant. La mariée d'Argenteuil portait un simple foulard sur la tête qui permettait voir son visage et de l'identifier, selon les témoignages. La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, indique que «nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage».

Une circulaire du 2 mars 2011 précise que la tenue prohibée doit rendre impossible l'identification de la personne. La circulaire donne des exemples de tenues, comme «les cagoules, les voiles intégraux (burqa, niqab…), ou des masques». Rien n'interdit donc à une femme voilée d'un simple hijab de se marier en France.

