Fausses nouvelles : 37% des Français font confiance à la télévision, 36% à la presse écrite

Un Français sur deux juge que les journaux et les magazines colportent souvent de fausses informations et seuls 37% des personnes interrogées affirment avoir confiance en la télévision et la radio. Ce chiffre chute à 36% pour les journaux.

Près d'un Français sur deux (48%) pense que journaux et magazines véhiculent fréquemment des fausses informations, proportion qui monte à 52% pour la télévision et la radio, selon une étude Ipsos menée dans 27 pays et publiée ce 5 juillet.

Selon cette étude Ipsos global advisor réalisée en ligne du 25 janvier au 8 février auprès de 19 541 personnes (dont environ 1 000 en France), la majorité de la population (52% en moyenne) dans le monde estime que la presse écrite diffuse «une large proportion» de fausses informations. En queue de peloton, la Serbie (82% de la population), la Hongrie (78%) et la Russie (68%) ne font pas confiance aux médias écrits.

En ce qui concerne télévision et radio, la moyenne mondiale reste inchangée, tout comme le trio de queue. Les Américains sont 61% à estimer que ces médias véhiculent fréquemment des fausses informations (contre 55% pour la presse écrite).

Comme d'autres études parues récemment, l'étude souligne la défiance particulière des Français dans les médias, seuls 37% affirmant avoir confiance dans la télévision et la radio, et 36% dans les journaux et les magazines. L'étude souligne aussi que la confiance à l'égard des médias s'est particulièrement dégradée ces cinq dernières années, quel que soit le support, papiers (-21% de score de confiance en 5 ans), comme audiovisuels (-28%).

La seule source d'information qui inspire encore confiance se trouve dans les relations de proximité : plus d'un Français sur 5 (26%) reconnait faire davantage confiance à une information délivrée par une personne qu'il connaît personnellement.

«Alors qu'il n'a jamais été aussi facile d'accéder à l'information, où qu'elle soit dans le monde, ce sont finalement les règles de la proximité qui s'appliquent, comme si seul le bouche à oreille, au sens propre, pouvait inspirer confiance : seules les relations personnelles ont gagné en fiabilité au cours des cinq dernières années», remarque Yves Bardon, directeur de la prospective chez Ipsos cité dans un communiqué.

Lire aussi : Opposés à sa relecture par l’Elysée, deux quotidiens boycottent une interview de Macron