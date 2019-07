Blocage de sites d'Amazon par des ONG écologistes et des Gilets jaunes (IMAGES)

Des militants écologistes et des Gilets jaunes ont uni leur forces pour bloquer les accès à des sites d'Amazon à Toulouse, Lille et Paris, protestant contre la destruction d'emploi et l'aggravation du dérèglement climatique.

Environ 400 militants associatifs ont bloqué le 2 juillet les accès de sites d'Amazon à Lille, Toulouse et Paris, pour protester contre la destruction d'emplois et le rôle joué selon eux par le géant américain de la vente en ligne dans le dérèglement climatique et la destruction d'emplois.

Les militants, répondant à l'appel de plusieurs collectifs dont ANV-COP 21 (Action non violente Cop21), les Amis de la Terre et des Gilets jaunes, s'opposent en particulier à l'ouverture prochaine de trois méga-entrepôts d'Amazon à Brétigny-sur-Orge, Lyon et Metz, destinés à doubler le volume de ses ventes dans l'Hexagone.

🔴[DIRECT] Nous bloquons 3 sites d’@AmazonFrance avec des #GiletsJaunes. @EPhilippePM : nous exigeons une #LoiEconomieCirculaire qui ne détruise pas le climat & les emplois comme le fait Amazon. Stoppez les 3 nouveaux méga-entrepôts!➡️https://t.co/wfiT0G7CCR#StopAmazonpic.twitter.com/4IXYSlpMdt — Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) July 2, 2019

A Toulouse, les activistes ont érigé une petite montagne de pneus à l'entrée de l'entrepôt d'Amazon.

[ 🖐 ACTION EN COURS : BLOCAGE D'AMAZON ⛔️ ]

Plus de 70 activistes d' @AnvToulouse, des @GiletsToulouse et @yapasdarrange réunis ce matin tôt à Toulouse pour bloquer un entrepôt d'Amazon ! #StopAmazon#LoiEconomieCirculairepic.twitter.com/50a89qbedk — ANV-COP21 Toulouse (@AnvToulouse) July 2, 2019

Depuis le site du siège parisien de la firme, une militante des Amis de la Terre a justifié une seconde action de blocage au micro de RT France : «Aujourd'hui, l'empreinte carbone liée aux importations n'est pas suffisamment prise en compte par le gouvernement. L'agence de l'environnement nous dit qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre des Français est provoqué par la fabrication et les transports des produits textiles et électroniques notamment venus par Amazon [...] [Amazon] continue sa stratégie de croissance en France donc nous on est là pour le stopper dès aujourd’hui car il a un impact encore plus négatif que les autres acteurs sur la surproduction.»

Certains militants ont pénétré dans le siège parisien et entamé des discussions avec les salariés.

Discussion avec les employé.e.s d'#Amazon pendant le blocage en cours du siège👇. Le modèle social dévastateur du géant de la vente en ligne est insoutenable pour les salarié.e.s et pour le climat : stoppons le ! #StopAmazon ✍️ https://t.co/7VI5O9MBHLpic.twitter.com/fn1gS0I2tm — ANV-COP21 (@AnvCop21) July 2, 2019

A Lille, plus de 80 activistes avaient répondu à l'appel des militants écologistes.

[ 🖐 ACTION EN COURS : BLOCAGE D'AMAZON ⛔️ ] Plus de 80 activistes d'@AnvCop21Lille , des Gilets jaunes et des Amis de la Terre Nord réunis ce matin tôt à Lille pour bloquer un entrepôt d'Amazon ! #StopAmazon#LoiEconomieCirculairepic.twitter.com/hsqgOL0Qer — ANV COP21 Lille (@AnvCop21Lille) July 2, 2019

Amazon accusé de détruire les emplois français et la planète

«Amazon pollue la planète avec ses marchandises qui viennent de loin, qui sont transportées et donc polluent», a justifié le contact presse de ANV Cop 21, auprès de l'AFP. «Quand Amazon crée un entrepôt avec un millier d'emplois, il en détruit le double, en local», a-t-il ajouté. «Le chantage à l'emploi ne marche pas avec nous», a-t-il ajouté. «Le modèle économique du gouvernement est en faveur de ces multinationales, au détriment du local», a-t-il encore déploré.

Les manifestants comptent poursuivre leur action, qui s'inscrit dans le cadre d'une action nationale, durant la nuit du 2 au 3 juillet.

