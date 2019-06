Selon un sondage, la popularité de Macron plafonne à 30% d'opinions favorables

La popularité du chef de l'Etat est stable au mois de juin avec 30% d'opinions favorables selon un sondage IFOP pour le Journal du dimanche. Les électeurs les moins nombreux à approuver son action sont ceux de LFI (4%) et du RN (6%).

La popularité d'Emmanuel Macron est stable en juin par rapport au mois de mai, à 30% d'opinions favorables, tout comme celle du Premier ministre Edouard Philippe (34%), selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. Cependant 67% de Français restent mécontents de l'action du président de la République, et 61% de celle de son chef de gouvernement, d'après la même étude.

Dans le détail, Emmanuel Macron enregistre ses plus forts taux de satisfaction auprès des cadres et professions intellectuelles supérieures (40%), ainsi qu'auprès des commerçants, artisans et chefs d'entreprise (38%). Ses scores les plus bas sont auprès des ouvriers (19%), des employés et des professions intermédiaires(26%).

La popularité du chef de l'Etat telle que mesurée par le JDD a été à son plus bas en décembre 2018 (23%), au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Elle a commencé de se redresser en janvier (27%) et poursuit lentement depuis dans cette tendance: 28% d'opinions positives en février, 29% en mars et en avril, 30% en mai et en juin.

S'il fait logiquement le plein auprès des sympathisants du parti présidentiel LREM (94% d'approbation) et obtient de bons scores auprès des électeurs centristes du MoDem (60%) et de l'UDI (45%), sa popularité décroît ensuite rapidement chez les sympathisants LR (37%), EELV (27%), et PS (21%). Les électeurs les moins nombreux à approuver son action sont ceux de LFI (4%) et du RN (6%).

