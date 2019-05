Trocadéro : des litres de faux sang pour alerter sur «l'anéantissement du monde vivant» (IMAGES)

Le mouvement Extinction Rebellion a organisé ce 11 mai au Trocadéro, à Paris, une action spectaculaire afin d’«alerter sur l'anéantissement du monde vivant».

Des membres du mouvement Extinction Rebellion ont versé ce 12 mai du faux-sang sur les marches du Trocadéro à Paris, afin d'alerter contre le déclin accéléré de la biodiversité et dénoncer l'inaction du gouvernement en la matière.

🔴 DIRECT - Le Trocadéro recouvert de faux sang pour alerter sur l'extinction de masse pic.twitter.com/RhEDt5VXxb — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 12 mai 2019

Vêtus de noir, les jeunes militants s'étaient munis de 300 litres de liquide rouge, fait d'un mélange de colorant alimentaire et de maïzena. Pour marquer les esprits et faire un coup d'éclat, ils ont déversé leurs bidons sous les yeux médusés des nombreux touristes et de membres des forces de l'ordre présents dans le secteur. «C’est le sang des humains, des animaux qui meurent aujourd’hui et qui vont mourir demain», a expliqué à Sputnik une militante.

Muni de grandes banderoles indiquant «Extinction Rebellion» et «Stop à la 6e extinction de masse», les activistes se sont recueillis plusieurs minutes en silence. Avant de se mettre à nettoyer les marches.

PARIS - Action des militants écologistes @XtinctionRebel :



- Le #Trocadero a été recouvert de faux sang

- Ils veulent alerter sur la 6eme extinction de masse

- Intervention rapide de la police pic.twitter.com/tFompmVSw5 — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 mai 2019

Une autre action à Bordeaux

A Bordeaux, six personnes se revendiquant du même mouvement ont été placées en garde en vue ce même jour pour avoir participé à l'accrochage dans la nuit d'une grande banderole sur laquelle était écrite «Chirac reviens», sur des échafaudages de la Chambre de Commerce et d'Industrie, place de la Bourse, haut lieu touristique. Un message qui a de quoi questionner et visait d'abord, selon un organisateur, à «interloquer les gens».

D'après la police, les six personnes ont été interpellées sur place pour «mise en danger délibérée de la vie d'autrui», à savoir celle des passants se trouvant sous l'échafaudage et des policiers et pompiers intervenus sur les lieux. La banderole a été retirée par les pompiers le matin.

Selon le dernier rapport des experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES), publié le 6 mai, un million d'espèces (sur 8 millions) sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Extinction Rebellion France s'est structuré ces derniers mois, sur le modèle du mouvement né à l'automne 2018 au Royaume-Uni et qui prône la désobéissance civile non violente pour contraindre gouvernants et responsables à changer de politique en matière écologique.

