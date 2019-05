«Hôpital attaqué» : la version de Castaner démentie par des témoignages et des vidéos

Contrairement aux propos du ministre de l'Intérieur – qui ont provoqué une onde de choc dans l'opinion – les Gilets jaunes n'ont pas «attaqué» l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Gazés et pourchassés par les forces de l'ordre, ils y ont trouvé refuge.

Des Gilets jaunes «attaquent» un hôpital et son service de réanimation : cette image s'est imprimée dans la conscience de nombreux Français après avoir été reprise en boucle sur les chaînes d'information en continu au soir du 1er mai. «Un hôpital pris pour cible», écrit à titre d'exemple BFM TV, dans l'un de ses bandeaux.

A l'origine de cette information, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a publié un tweet accentuant l'idée d'une violence qui se voudrait aveugle au sein du mouvement des Gilets jaunes. «Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger», a-t-il écrit, déchaînant une vague d'indignation contre les Gilets jaunes.

Pourtant, si cette image sert le dessein d'un gouvernement qui ne parvient pas à éteindre le feu de la contestation sociale, elle est en revanche bien loin de rendre hommage à la vérité. En effet, dans la soirée du 1er mai, puis dans la journée du 2 mai, de nombreux témoignages ont afflué pour venir contredire catégoriquement ce qu'il faut bien qualifier de mensonge d'Etat.

«Pas de débordement», selon les personnels soignants

Selon les témoignages suivants, qui proviennent des personnels hospitaliers, des Gilets jaunes, mais aussi de nombreuses vidéos des événements, il apparaît que les manifestants ont pénétré dans l'enceinte du complexe hospitalier pour échapper au nuage de gaz lacrymogènes. Quelques instant plus tard, pourchassés par des policiers qui n'hésitent pas à leur mettre des coups de matraques, les Gilets jaunes ont emprunté un escalier extérieur menant vers la sortie de secours du service de réanimation. Ils ont alors tenté – sans agressivité – de rentrer pour se mettre à l'abri, mais le personnel a fermé la porte. Ils ont alors fait demi-tour dans le calme.

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 746 (précisions 19)



L'instant T, vu depuis le service de réanimation #PitiéSalpêtrière. Manifestants poursuivis par FdO, qui fuient. Pas d'agressivité. Extrait 1/2



Paris, #1erMai, source: https://t.co/RaHsEoSfYypic.twitter.com/xIIMocw4MH — David Dufresne (@davduf) 2 mai 2019

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 746 (précisions 20)



«L'intrusion» vue depuis le service de réanimation #PitiéSalpêtrière. Manifestants qui se replient après refus de pénétrer. Pas d'agressivité. Extrait 2/2



Paris, #1erMai, source: https://t.co/RaHsEoSfYypic.twitter.com/rsFTF7Lxmi — David Dufresne (@davduf) 2 mai 2019

«C'était plutôt calme, pas de débordement», explique un des personnels soignants présent sur place, réfutant la thèse selon laquelle du matériel avait été dérobé. «L'équipe n'est pas du tout choquée», répond-il à un journaliste qui lui demande comment il se sent. «On ne s'est pas en senti en danger plus que ça. [...] Nous voulions sécuriser nos collègues, le matériel, les patients en priorité et les familles», renchérit une aide soignante, avant de recadrer un journaliste qui lui dit qu'elle a «l'air marquée».

Pitié Salpêtrière : "On ne s'est pas senti en danger plus que ça" (aide-soignante) pic.twitter.com/kO32nXcWs2 — BFMTV (@BFMTV) 2 mai 2019

Dans un message publié par le journaliste David Dufresne, un Gilet jaune explique que les manifestants se sont retrouvés nassés au niveau du boulevard à côté de l'hôpital, et que les forces ont fait, à ce moment-là, un usage massif de gaz lacrymogènes. «On a tous essayé de s'extirper de là, mais c'était quasi impossible vu la foule. La douleur des lacrymogènes était extrêmement intense et plusieurs personnes à côté de moi se sont mises à vomir. Personne ne voyait rien si ce n'est une porte menant vers une zone verte qui ne semblait pas touchée», raconte ce manifestant.

La foule bloquée Bd de l'hôpital est gazée, paniqués les gens se réfugient à Lapitié Salpetrière ... un nouveau traquenard de #Castaner#1erMaipic.twitter.com/AEYjfFUyp1 — Shoot Again (@MonikNikmo) 1 mai 2019

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 746 (précisions 17)



Instant T: «Je me situe au n°88 Bd de l'Hôpital. Il est 15h13. Les jets de gaz ont été lancés aux environs du n°97, près de l'entrée de #PitieSalpetriere.»



Paris, #1erMai, source: courriel @TDelcanpic.twitter.com/jwN89dzudl — David Dufresne (@davduf) 2 mai 2019

«A un moment donné, des CRS sont arrivés en force dans l'allée et les BRAV [Brigade de répression de l'action violente] sont arrivés à toute vitesse de l'autre côté à moto, prenant en sandwich la quarantaine de personnes dans l'allée. Et commençant à en matraquer certains. C'est à ce moment que les personnes présentes ont paniqué et ont commencé à se replier vers l'escalier de secours», explique un autre témoin.

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 746 (précisions 14)



Nouvelle vidéo #PitieSalpetriere. Présence des motards des BRAV dans la cour.



Paris, #1erMai, source: https://t.co/88goILRMO4pic.twitter.com/zv3559rhFO — David Dufresne (@davduf) 2 mai 2019

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 746



«J'ai vu ces manifestants à l'entrée de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui voulaient se réfugier parce que une colonne de CRS arrivait par le haut du boulevard (...)»



Paris, #1erMai, 16h environ, source courriel pic.twitter.com/uYB6zAHdA8 — David Dufresne (@davduf) 1 mai 2019

Face à cette avalanche de témoignages qui viennent infirmer leur version des faits, le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Santé, qui avait déclaré être «extrêmement choquée» par l'intrusion des Gilets jaunes, reviendront-ils sur leur propos ?

Lire aussi : «Il nous a bien secoué la gueule» : Macron passe un savon au gouvernement