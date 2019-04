Notre-Dame : les internautes rivalisent d'imagination pour reconstruire la flèche (IMAGES)

Une antenne 5G, l'œil de Sauron, Christophe Barbier faisant le poirier ou encore une œuvre de Paul McCarthy : les internautes ont proposé leurs idées pour remplacer l'emblématique flèche de Notre-Dame. Sans grand sérieux.

Quelques jours seulement après que la cathédrale Notre-Dame a été ravagée par un terrible incendie, dont les causes sont toujours inconnues, la volonté d'entamer rapidement sa reconstruction s'est imposée. A tel point que le chef de l'Etat Emmanuel Macron a lancé une ambitieuse promesse, tablant sur une fin du chantier d'ici cinq ans. Pour participer à l'effort, les grandes fortunes ont de leur côté promis des dons conséquents qui s'approchent du milliard d'euros. Les Français ne sont pas en reste : s'ils ne disposent pas des mêmes moyens, ils ont en revanche de l'imagination à revendre, et une bonne dose d'humour.

Sous le hashtag #UnFlechePourNotreDame, les internautes ont proposé leurs idées pour remplacer l'emblématique flèche de Notre-Dame qui s'est effondrée lors du sinistre. Florilège de leurs trouvailles.

Certains imaginent l'éditorialiste de BFM Christophe Barbier, célèbre pour ses morceaux de raps ou encore ses acrobaties mal maîtrisées, en plein poirier en lieu et place de la flèche : «En cinq ans c'est possible.»

Un autre, pas beaucoup plus sérieux, entend joindre l'utile à l'agréable, et propose d'installer une antenne 5G – controversée –, pour que les «prières arrivent plus vite au ciel».

Des internautes se demandent si le maire de Paris Anne Hidalgo aura son mot à dire sur le projet, se remémorant l'œuvre de l'artiste Paul McCarthy qui avait été exposée en plein Paris et qui avait fait beaucoup de bruit.

vu qu'on vas encore nous la coller au fond #UneFlechePourNotreDamepic.twitter.com/uyr1YU23p1 — El Provocador (@Juls_Rad_Hari) 18 avril 2019

L'œil de Sauron, lié à la création des anneaux de pouvoir dans la trilogie de Tolkien, connaît un succès certain auprès des internautes, mais il trouve son pendant avec le bâton de mage de Gandalf.

Pour que Gandalf puisse dire "Vous ne passerez pas" aux futures flammes d'Udûn #UneFlechePourNotreDame#youshallnotpasspic.twitter.com/aUoXTCfwDH — Julie Gilbert (@juliegilbert151) 18 avril 2019

D'autres encore imaginent un hommage à Johnny Halliday, la légende du rock français disparu en 2017.

Voilà LA Flèche pour Notre Dame de Paris et c’était une grande flèche celui ci 🤭🤪 #UneFlechePourNotreDamepic.twitter.com/ndZ8RRrRXt — 🤷🏼‍♀️ AloUiCer ✏️ (@Mozoph) 18 avril 2019

La proposition qui a eu le plus de succès revient à un internaute qui a imaginé un supporter de l'équipe de France de football qui avait fêté à sa façon le sacre planétaire des Bleus en Russie.

Autant d'idées que ne saurait soutenir le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, qui est de son côté resté très sérieux, souhaitant une «reconstruction à l'identique» de la flèche pour ne «pas défigurer» Notre-Dame.

🖥 #UneFlechePourNotreDame ? Je demande à ce que l'on ne mutile pas une deuxième fois #NotreDame.

Je souhaite que la flèche soit refaite à l'identique.#19hRuthElkrief — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 18 avril 2019

