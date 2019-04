Découverte de 21 migrants cachés dans une remorque dans la Meuse

Des gendarmes ont interpellé 21 migrants en provenance d'Iran et d'Irak dissimulés dans la remorque d'un camion frigorifique sur une aire d'autoroute de Lorraine le 15 avril.

La préfecture de la Meuse a annoncé le 16 avril que 21 migrants avaient été découverts la veille dans un camion frigorifique stationné sur l'aire d'autoroute dite de la Rouge Haie, dans la commune de Nixéville-Blercourt. Ils ont été interpellés par des gendarmes du peloton motorisé de la Meuse.

Le camion était immatriculé en Pologne et circulait sur l'autoroute A4 dans le sens Paris-Metz.

Les dix hommes, six femmes et cinq enfants de nationalité iranienne et irakienne cachés dans la remorque, ont été pris en charge par les secours. Les sapeurs-pompiers les ont conduits à l'hôpital de Verdun. Selon la préfecture, certaines de ces personnes sont sous le coup d'obligations de quitter le territoire français, délivrées par d'autres départements que la Meuse.

