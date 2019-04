En apôtres anti-Macron, François Ruffin et Danièle Obono citent la Bible à l'Assemblée (VIDEO)

Les députés de la France insoumise Danièle Obono et François Ruffin ont cité des passages de l’Ancien et du Nouveau testament, qu’ils ont détournés afin de critiquer l’action du gouvernement et du président de la République.

Le 9 avril à l’Assemblée nationale, après la synthèse gouvernementale sur le grand débat national, les parlementaires se sont succédé à la tribune. Dans une diatribe anti-Macron, les députés de la France insoumise François Ruffin et Danièle Obono ont innové dans l’hémicycle de l'Assemblée nationale en citant... la Bible. Dans un discours clamé dans l'hémicycle et retranscrit sur son compte Facebook, François Ruffin a cité l’Evangile selon Matthieu afin d'illustrer son propos sur la cécité et la surdité du gouvernement face aux revendications des Gilets jaunes.

«Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe : "Ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne."», a clamé le député en mélangeant les versets 14 et 15 du chapitre 13. De son côté, Danièle Obono a débuté son allocution par «Au commencement était le Verbe... jupitérien». Une référence au premier verset du prologue de l'Evangile selon Jean. Elle attaquait le gouvernement sur un prétendu greenwashing – le fait d'orienter ses actions marketing et sa communication vers un positionnement écologique.

