A l'origine d'un montage vidéo trompeur sur Benalla, Ismaël Emelien s'inquiète... des fake news

L'ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien est, selon Le Monde, à l'origine d'un montage vidéo trompeur destiné à minimiser les violences commises par Alexandre Benalla. Mais les fakes news sont pour lui un problème «monstrueux».

Sur le plateau de Laurent Ruquier (On n'est pas couché, France 2) Ismaël Emelien, proche conseiller d'Emmanuel Macron à l'Elysée de mai 2017 à mars 2019, s'est dit très inquiet de la manipulation de l'information. «Les fake news, c'est un problème monstrueux», a-t-il martelé, sous le regard attentif de la chroniqueuse et écrivain Christine Angot. Et de poursuivre : «Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui n'arrivent plus à faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.»

"Les fake news c'est un problème monstrueux (...) Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas." Ismaël Emelien #ONPCpic.twitter.com/JYLcQpFgH5 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 6 avril 2019

Selon les révélations du 29 mars dernier du Monde, journal qui a également révélé l'affaire Benalla au début de l'été 2018, Ismaël Emelien a récupéré illégalement auprès de la préfecture des images des incidents du 1er mai place de la Contrescarpe à Paris. Celles-ci montraient notamment un jeune couple lancer des projectiles sur les policiers, quelques instants avant l'intervention d'Alexandre Benalla.

Un montage vidéo, avec des images d'une autre scène, montrant cette fois-ci un autre homme poursuivant un policier avec une chaise, a été réalisé, dans le but possible de justifier l'usage de la violence par Alexandre Benalla. D'après Le Monde, Ismaël Emelien a ensuite transféré la vidéo à Pierre Le Texier, responsable du pôle e-influence d'En Marche, pour faire diffuser et propager ce montage... qui présente bien des caractéristiques d'une fausse nouvelle : montage trompeur et images obtenues illégalement.

Lire aussi : Un commandant de la gendarmerie reconnaît des violences policières contre les Gilets jaunes