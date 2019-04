Portraits de Macron décrochés et reporters convoqués par la police: est-on encore libre d'informer ?

Dans la Sarthe, deux journalistes qui avaient couvert les décrochages de portrait du président ont été convoqués par la police. L'un d'eux est soupçonné d’avoir «commis ou tenté de commettre l’infraction de vol en réunion». Le début de la censure ?

L'inquiétude est vive au syndicat national des journalistes (SNJ) après la convocation de deux journalistes au commissariat de Rouillon dans la Sarthe, qui n'avaient selon lui rien fait de plus qu'assurer leur «mission d’information» lors d'un décrochage de portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie le 23 mars.

«La gendarmerie vient de convoquer un journaliste et un correspondant local de presse dans le cadre d’une enquête du parquet pour "vol en réunion". Du jamais vu», s'est ému le syndicat. «Pourquoi cette entrave à la liberté d’informer ?», interroge-t-il.

Un journaliste du @lemainelibre convoqué par la gendarmerie. Son tort ? Avoir couvert il y a quelques jours le décrochage du portrait du Président Macron, par une dizaine de militants, dans la mairie d'une petite commune de Sarthe. Mais où va-t'on ?https://t.co/Kam8rymBHL — SNJ (@SNJ_national) 2 avril 2019

Bruno Mortier, 61 ans, journaliste depuis 1980, avait produit un reportage sur les décrocheurs de portraits d’Emmanuel Macron de la mairie de Rouillon. Selon L'Express, qui s'est entretenu avec lui, il a bien été convoqué en audition libre le 3 avril dans le cadre d'une enquête sur le vol de portrait, «soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de vol en réunion».

#SortonsMacron ce samedi :

- 27e réquisition de portrait présidentiel, à Rouillon (Sarthe) 👍

- 40e audition de militant non-violent, à Buzancy (Ardennes) 👎

- 1re action du @gouvernementFR en faveur du climat et de la justice sociale ? 🤨

Ah non ❌ on l'attend toujours… 🙄⌛️ pic.twitter.com/qSlODO1TBe — ANV-COP21 (@AnvCop21) 23 mars 2019

Ecrivant pour le Maine libre (groupe Ouest France), il s'était simplement contenté de relater l'action du 23 mars menée des militants d’ANV-COP21 et Alternatiba dans la mairie pour dénoncer l'«inaction climatique» du gouvernement. Ces écologistes ont commencé à décroché des portraits du chef d'Etat français dans les mairies de France le 21 février. A Rouillon comme ailleurs, leur action s'était déroulée dans le calme.

C'est a priori pour cet article qu'un journaliste du Maine Libre a été convoqué par les gendarmes, « soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de vol en réunion » selon le @SNJ_national.



La répression ne s'arrête pas aux militants.https://t.co/3yHKfnJuAopic.twitter.com/vWPx2Hmy9I — Sylvain Ernault (@SylvainErnault) 2 avril 2019

Or, depuis, le maire de Rouillon a porté plainte et le parquet mène l'enquête et s'intéresse de près aux journalistes. Dans ce contexte, un correspondant local d'Ouest France va également être entendu, et le parquet du Mans a confirmé au SNJ qu'une troisième journaliste de la télévision locale allait être convoquée.

«Il y a beaucoup d'inquiétude. Imaginez que ce genre de pratiques se multiplient !», a réagi Bruno Mortier auprès de l'Express, redoutant cette confusion entre «acteur» et «observateur». «Ce qui est en jeu, c'est la liberté d'informer», a-t-il ajouté.

Marc Dejean, directeur général du Maine Libre a qualifié l'événement de «surréaliste», confirmant à l'Express que «Bruno Mortier était là-bas en tant que journaliste professionnel, et non en tant que citoyen».

De nombreux journalistes ont dénoncé sur Twitter ces atteintes à la «liberté d’informer», se plaignant des manœuvres d'«intimidation» que de telles procédures impliquaient. Ils ont dit redouter qu'il faille bientôt demander la permission de couvrir les événements.

