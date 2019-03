La France est le pays le plus prêt au Brexit dur, assure Emmanuel Macron

Les députés britanniques ont rejeté, pour la troisième fois, le Traité de retrait du Brexit conclu en novembre entre Londres et Bruxelles, par 344 voix contre 286. Le président français estime que son pays est prêt pour un tel scénario.

Si le Parlement britannique ne vote pas l'accord de retrait négocié avec l'Union européenne avant le 12 avril, les Européens décideront avec le Royaume-Uni des délais de mise en œuvre d'une sortie sans accord, a déclaré Emmanuel Macron, assurant que la France était le pays le mieux préparé.

«Le 12 avril, si les Britanniques n'ont pas donné leur accord à ce qu'on a signé, on ira vers une absence de deal et donc, à un moment donné, un Brexit dur», a déclaré le président français devant des élus des Hauts-de-France à l'Elysée. «Ce scénario existe. Evidemment, on devra à ce moment-là décider des délais de mise en œuvre de ce scénario avec la partie britannique et donc on accélérera la phase finale de préparation», a-t-il ajouté.

«Je pense pouvoir dire que nous sommes, parmi les pays les plus directement concernés, celui qui est le plus prêt, sans aucun doute», a encore dit Emmanuel Macron.

