Visé par plusieurs plaintes, l'humoriste Yassine Belattar placé en garde en vue

Visé par plusieurs plaintes pour menaces et harcèlement Yassine Belattar est entendu par les policiers du Ve arrondissement de Paris. L'humoriste, notamment connu pour sa proximité avec Emmanuel Macron, a réfuté ces accusations.

Le Parisien rapporte ce 26 mars que l'humoriste controversé Yassine Belattar a été placé en garde à vue. Il est entendu par les policiers du commissariat du Ve arrondissement. Animateur de radio mais aussi conseiller d'Emmanuel Macron, Yassine Belattar est visé par deux plaintes : l'une pour diffamation et menaces de mort, l'autre pour harcèlement moral. Intégré au Conseil présidentiel des villes en mars 2018 par Emmanuel Macron, l'humoriste s'est défendu de ces accusations.

Je vais enc**** ta p*** de mère à Saint-Etienne

La première plainte émane de Bruno Gaccio, figure emblématique de l'émission Les Guignols de l'info de Canal+ de 1992 à 2007.

Celui-ci accuse Yassine Belattar de menaces de mort, évoquant notamment une conversation téléphonique : «Il s’est mis à hurler, a promis de venir me tuer, ainsi que ma femme et mes gosses avant d’ajouter : "Je vais enc**** ta p*** de mère à Saint-Etienne."» explique-t-il. L'ancien des Guignols attaque également son ennemi pour diffamation, évoquant «une série d’amabilités échangées [antérieurement] sur les réseaux sociaux» après s'être fait qualifier de «pointeur» : «Pointeur, ce n’est quand même pas un terme anecdotique, on l’utilise pour ceux qui se livrent à du harcèlement sexuel et, plus particulièrement, les pédophiles. Moi, évidemment, je sais que je ne suis pas un "pointeur" mais pour mes proches, j’ai décidé de le poursuivre en diffamation», explique Bruno Gaccio au magazine d'actualités politiques.

Une deuxième accusation pour «harcèlement moral au travail» vise l'animateur de radio. De fait, le même magazine laisse entendre que plusieurs comédiennes et animatrices ont été entendues par la police. Parmi elle, Jessie Claire, jeune animatrice de radio et télévision, s’est résolue à porter plainte. Détaillant une dizaine de jours d’échanges «incessants» [en 2015] via la messagerie privée de Facebook, des SMS ou des appels téléphoniques, entre l'humoriste et la jeune femme qui cherche alors du travail, Marianne rapporte ainsi les propos de Jessie Claire : «Ma pire expérience de harcèlement professionnel à ce jour, dit-elle, même si, comme de nombreuses femmes, j’avais déjà été confrontée à des avances et des comportements déplacés.»

