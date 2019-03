Sondage : la popularité de Macron retrouve son niveau d'avant la crise des Gilets jaunes

Avec 29% de Français qui se disent satisfaits de son action, la popularité du chef de l'Etat enregistrerait en mars une hausse modeste, qui lui permet symboliquement de retrouver le niveau qui était le sien avant les mobilisations des Gilets jaunes.

La hausse n'est pas spectaculaire, mais elle est avant tout symbolique : à en croire le fameux baromètre mensuel Ipsos pour le Journal du dimanche (JDD), la popularité d'Emmanuel Macron a enfin retrouvé son niveau d'avant l'émergence du mouvement des Gilets jaunes.

Le chef de l'Etat satisfait en effet 29% des Français interrogés, un pourcentage en progression pour le troisième mois consécutif. Au plus fort de la crise, au mois de décembre, ce chiffre était tombé à 23%. Pour la première fois depuis août dernier, le nombre de Français qui se disent mécontents de l'action du président de la République retombe en-deçà des 70%.

Précision importante toutefois : les opinions positives à l'égard d'Emmanuel Macron ne sont majoritaires qu'au sein des personnes soutenant La République en marche (LREM, 88%) et le MoDem (60%). La hausse du taux de satisfaction est la plus forte chez ces derniers (+15 points) et chez les centristes de l'UDI (+15 points, de 33% à 48%).

Quant au Premier ministre Edouard Philippe, il enregistre lui aussi une légère hausse de deux points en mars, passant ainsi à 33% de Français satisfaits.

Cette enquête, réalisée par téléphone et en ligne entre les 15 et 23 mars, a été conduite selon la méthode dite des quotas, sur un échantillon de 1 929 individus «représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus». La marge d'erreur est de 1 à 2,2%.

