Grèves et manifestations à Paris et dans toute la France à l'appel de plusieurs syndicats (IMAGES)

Une journée nationale de mobilisation et de grève a eu lieu à l'appel de plusieurs syndicats. A Paris, plusieurs milliers de personnes ont manifesté autour de plusieurs revendications dont la hausse du pouvoir d'achat et la défense du service public.

La CGT, FO et plusieurs autres syndicats ont lancé un appel national à manifester et à faire grève le 19 mars, pour une journée destinée à «amplifier le mouvement social». Hausse des salaires, revalorisation des retraites, défense du pouvoir d'achat, rejet de la réforme de la fonction publique et du projet de loi Blanquer sur l'école et même revendications liées à l'environnement : les syndicats ont souhaité faire entendre leur voix sur de nombreux sujets.

Les syndicats commencent leur défilé à Paris #Greve19marspic.twitter.com/mIVRWWrrOm — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 19 mars 2019

A Paris, ils étaient 17 500, selon un comptage indépendant réalisé par le cabinet Occurence pour plusieurs médias et 50 000 selon la CGT. La préfecture de police a pour sa part fait état de 12 000 manifestants dans la capitale.

De nombreuses références à la mobilisation des Gilets jaunes et à la dénonciation des «violences policières» se sont fait entendre au cours de la manifestation parisienne.

«Le mouvement des Gilets jaunes est l'expression récente de cette profonde crise sociale», pouvait-on ainsi lire dans un des textes appelant à manifester signé par la CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, UNL-SD. Une des figures des Gilets jaunes, Jerôme Rodrigues, était d'ailleurs présent à la mobilisation parisienne.





La CFDT, qui a fait le choix de participer au grand débat amorcé par Emmanuel Macron, ne s'est pas associée à cette journée «dont on ne sait pas vraiment quel est le mot d'ordre», selon Laurent Berger, son numéro un.

Forte mobilisation dans le secteur de l'éducation

La grève dans les écoles maternelles et élémentaires était suivie par près d'un quart des enseignants, selon le ministère de l'Education. Le principal syndicat du primaire a recensé 40% de grévistes.

Autre secteurs particulièrement représentés : les transports et le secteur médical, dont le personnel a marché un temps en tête de la manifestation parisienne.

En première ligne de la manifestation des syndicats à Paris, des syndicalistes et travailleurs des secteurs médical et médico-social #Greve19marspic.twitter.com/AvuZzq8UKj — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 19 mars 2019

Parmi les thématiques sensibles aux yeux des syndicats : la question de l'âge minimal de départ à la retraite. Agnès Buzyn avait indigné des représentants syndicaux en se déclarant, le 17 mars, non hostile à un «allongement de la durée de travail» dans le cadre des discussions sur le futur régime de retraites universel voulu par le chef de l'Etat. Un propos sur lequel est revenue la ministre, le 19 mars, en assurant qu'il n'y avait «aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite» envisagée par le gouvernement.

Lire aussi : Gilets jaunes et CGT défilent côte à côte partout en France (IMAGES