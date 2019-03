Sit-in, flash mob, gilets roses... que prévoient les Gilets jaunes pour l'acte 17 ? (EN CONTINU)

Pour le 17e week-end consécutif, les Gilets jaunes ont prévu des rassemblements à Paris et partout en France, une semaine avant la grande action qu'ils planifient pour le 16 mars, au terme du grand débat national.

Les Gilets jaunes appellent à la mobilisation pour le 17e samedi consécutif, ce 9 mars. A Paris, une manifestation, qui partira des Champs-Elysées à 11h, entend mettre les droits des femmes sur le devant de la scène. Les organisateurs de l’événement, intitulé «Acte 17 : les femmes donnent de la voix» sur Facebook, appellent les assistantes maternelles à enfiler leur gilet rose. Les manifestants sont également invités à arborer un foulard violet pour «dénoncer les inégalités salariales et les violences sexistes et sexuelles» et à porter du rouge pour toutes les autres mobilisations sociales, visant notamment les intermittents et les précaires.

A Paris également, un sit-in sur le Champ de Mars est prévu jusqu'au 11 mars dans la matinée. Commencé le 8 mars en fin d'après-midi, il n'avait réussi à mobiliser qu'une cinquantaine de personnes, selon notre reporter sur place.

De façon plus inédite, des Gilets jaunes ont appelé à faire un flash mob géant à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, afin de protester contre la privatisation d'ADP.

Ailleurs en France, des rassemblements sont prévus à Strasbourg, dès le matin, puis à Lille, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Au Puy-en-Velay (Haute-Loire) également est organisée une manifestation en début d'après-midi. A Nantes, des Gilets jaunes ont appelé à bloquer des centres commerciaux.

