«Les serviteurs du pouvoir comme vous» : passe d'armes entre NDA et Patrick Cohen (VIDEO)

A l'occasion de son passage sur le plateau télévisé de C à vous, Nicolas Dupont-Aignan a nommément visé l'un de ses interlocuteurs, le journaliste Patrick Cohen, qu'il accuse de «passe[r] sa vie à cirer les pompes de Macron».

«Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance, avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous...», affirmait Nicolas Dupont-Aignan à un de ses interlocuteurs, Patrick Cohen, sur le plateau de C à vous ce 6 mars, avant d'être interrompu par des protestations autour de la table.

📺⚡Clash entre Nicolas @DupontAignan et Patrick Cohen : "C'est un macroniste sur le service public qui passe sa vie à cirer les pompes du pouvoir ! Payé pour cracher à la figure de ses opposants. Pourquoi les journalistes sont obligés d'avoir des gardes du corps ?" #CaVouspic.twitter.com/l3mfHpfacH — Avec NDA (@AvecNDA2022) 6 mars 2019

L'air imperturbable, le député de l'Essonne décide de poursuivre : «Monsieur Cohen est connu c'est un macroniste, il est sur le service public et il passe sa vie à cirer les pompes de Macron», lance-t-il à son interlocuteur qui, entre temps, s'est levé de sa chaise. «Vous n’avez pas le droit de dire ça», lui rétorque alors l'animatrice Anne-Élisabeth Lemoine, à sa droite. «C'est grotesque, ça s'arrête là», ajoute Pierre Lescure.

Patrick Cohen quant à lui, décide de se rasseoir, alors que le ton monte entre l'animatrice et le fondateur de Debout La France, ce dernier reprochant à la journaliste de «ne pas [l]'avoir invité depuis la présidentielle». Nommément visé, on entend plus tard le journaliste s'indigner des «diffamations» de son interlocuteur.

Lire aussi : «Qui parle ?» : l'émission de Patrick Cohen sur France Inter piratée en direct (VIDEO)