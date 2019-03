«Plus jamais ça» : marche blanche à Grenoble en hommage à Adam et Fatih (VIDEOS)

Environ 1 500 personnes se sont rassemblées à Grenoble pour une marche silencieuse, après la mort de deux adolescents le 2 mars dernier, après une course poursuite avec la police. Le drame avait été suivi de trois nuits d'émeutes urbaines.

Une marche blanche silencieuse de quelque 1 500 personnes a eu lieu ce 6 mars dans l'après-midi à Grenoble en hommage à Adam et Fatih, deux jeunes du quartier Mistral morts dans un accident de scooter alors qu'ils étaient poursuivis par la police.

L'imposant cortège s'est ébranlé derrière une banderole portée par des proches des victimes et sur laquelle était inscrit «Adam et Fatih, plus jamais ça». De nombreux participants tenaient des roses blanches et certains avaient enfilé des tee-shirts en hommage aux défunts.

Plus de 1000 personnes défilent dans le calme à #Grenoble pour Adam et Fatih pic.twitter.com/E7OymTz3xz — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 6 mars 2019

Leur décès le soir du 2 mars a été suivi de trois nuits consécutives de troubles dans le quartier sensible du Mistral avant un retour relatif au calme. De nombreux habitants de cette cité tiennent les policiers pour responsables de l'accident ayant coûté la vie aux deux jeunes de 17 et 19 ans. «Que justice soit faite», réclamait notamment une banderole portée dans la foule.

"Adam et Fatih, que justice soit faite" banderole à la marche blanche de #Grenoble après la mort de deux jeunes samedi pic.twitter.com/HAd8ynNrtF — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 6 mars 2019

Un reporter de RT France a pu constater que des snipers avaient été déployés sur les toits des immeubles sur le trajet du cortège

Des snipers postés sur le toit au niveau de la caserne de CRS47 qui se trouve sur le trajet du cortège. La marche blanche pour Adam et Fatih se poursuit dans le calme pic.twitter.com/ne5rV68tFP — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 6 mars 2019

Avant le départ de la marche, la cousine de Fatih a remercié les participants de s'être déplacés, au nom des membres de sa famille restés en Turquie. Ces derniers appellent «à ce que cesse ce qui se passe et à laisser reposer en paix» les deux jeunes gens, a-t-elle déclaré sous des applaudissements nourris.

Les deux adolescents, Adam et Fatih, circulaient sans casque sur un scooter de grosse cylindrée, volé et dépourvu de plaques, lorsqu'ils ont trouvé la mort le 2 mars dans la soirée en percutant un autocar, tandis qu'un véhicule de la brigade anticriminalité les suivait.

Une information judiciaire a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame, mais le parquet évoque pour l'heure, selon l'AFP, «un accident». Les deux jeunes étaient connus des services de police pour des faits de petite délinquance.

