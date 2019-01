Les Gilets jaunes annulent leur rencontre avec le maire de Toulouse qui refusait qu'elle soit filmée

Ce devait être un rendez-vous permettant le dialogue entre les Gilets jaunes et le maire LR de Toulouse. L'édile a refusé que la réunion soit filmée, poussant ceux-ci à annuler le rendez-vous pourtant fixé il y a plusieurs jours.

La rencontre prévue dans la matinée du 26 janvier entre des Gilets jaunes et le maire de Toulouse a finalement été annulée, la mairie ayant refusé que celle-ci soit «filmée en direct», ainsi que l'a annoncé le maire Les Républicains (LR) Jean-Luc Moudenc.

«Un groupe de Gilets jaunes avait demandé lundi [21 janvier] par les réseaux sociaux à me rencontrer, et ce sans poser de conditions. J'avais accepté immédiatement et sans condition», écrit Jean-Luc Moudenc dans un communiqué. «Ces Gilets jaunes ont ajouté une condition à la rencontre : que celle-ci soit filmée en direct. Ce que nous avons refusé. On ne peut s'écouter et se comprendre, éventuellement aller vers la position de l'autre, lorsqu'on se parle sous l'œil d'une caméra qui fige souvent les positions», souligne-t-il.

"Nous n'avons pas la prétention de représenter autre chose que nous-mêmes, c'est pour cela que nous voulions que la rencontre soit filmée, pour que tout le monde puisse se faire son avis": un #GiletJaune sur la rencontre annulée avec #Moudenc#ActeXIpic.twitter.com/3CAqDZ3I9V — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) 26 janvier 2019

«Il n'est pas question de créer un précédent. Devant notre refus de la condition ajoutée par les Gilets jaunes, ils ont décidé d'annuler la rencontre. Nous regrettons cette attitude car nous voulons un dialogue vrai et libre, non instrumentalisable», a précisé le maire.

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre, la ville de Toulouse est en pointe dans la mobilisation, avec le 19 janvier, un record national de participation avec quelque 10 000 manifestants, selon les chiffres de la préfecture.

En fin de manifestation, des échauffourées avaient opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Et de nombreux commerces, souvent des agences bancaires et immobilières, avaient été endommagées.

Une nouvelle manifestation de Gilets jaunes est prévue ce 26 janvier à partir de 14h.