Benalla aurait déclaré la perte d'un passeport de service et d'une carte d'accès à l'Elysée

Selon RTL, l'ancien proche conseiller d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla a déclaré à la gendarmerie de Verneuil d'Avre et d'Iton la perte d'un passeport de service et d'une carte de service d'accès à l'Élysée. L'affaire se poursuit...

Deux jours après son audition devant les sénateurs du 21 janvier, au cours de laquelle il a refusé de s'exprimer sur l'attribution de ses passeports diplomatiques, Alexandre Benalla serait allé en gendarmerie de Verneuil d'Avre et d'Iton, dans l'Eure, pour déclarer la perte de l'un de ses passeports de service et d'une carte de service d'accès à l'Elysée, selon RTL. La radio en a profité pour contacter l'avocate d’Alexandre Benalla, Jacqueline Laffont qui n’a pas souhaité faire de commentaires, ajoutant que «cela faisait partie de l’instruction judiciaire».

Pour rappel, Alexandre Benalla n'avait effectivement restitué qu'un seul des deux passeports de service en sa possession, au début de l'année.

Le 18 janvier, Alexandre Benalla avait été mis en examen pour «usage public et sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle». L'enquête, ouverte le 29 décembre, pour «abus de confiance» et «usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle», a été étendue le 16 janvier aux infractions de «faux, usage de faux et obtention indue d'un document administratif» après un signalement de la présidence de la République. Le lendemain, Alexandre Benalla avait été placé en garde à vue.

