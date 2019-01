Christian Estrosi : «Si le Journal du hard existait encore, peut-être que Schiappa irait»

Tandis que l'exécutif tente d'enrailler la mobilisation des Gilets jaunes par le grand débat national, Marlène Schiappa participera à une émission sur C8 avec Cyril Hanouna. Une initiative raillée par une déclaration polémique du maire de Nice.

Invité à réagir à la participation de Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, à une émission de Cyril Hanouna sur C8 consacrée au grand débat national, le maire LR de Nice Christian Estrosi n'a pas mâché ses mots.

«Est-ce qu'on veut continuer à décrédibiliser la vie publique ? [...] Moi, j'ai de la sympathie pour les émissions de divertissement. Je les regarde même. J'ai du respect. Elles sont là pour nous amuser. Mais si le Journal du hard existait encore, peut-être que Mme Schiappa irait, je n'en sais rien», a-t-il lancé sur Sud Radio le matin du 23 janvier.

Et Christian Estrosi de poursuivre, sur l'initiative de Marlène Schiappa, qui vise à répondre à la mobilisation des Gilets jaunes : «Est-ce qu'on veut continuer à décrédibiliser la vie publique dans notre pays ou au contraire, la remettre dans la place qui doit être la sienne ?»

Face à la polémique née de ces propos, le maire de Nice s'est finalement excusé sur Twitter, en fin de matinée : «Si vous avez été choquée par mon interrogation je tiens à m’en excuser mais votre participation à une émission de divertissement contribue à décrédibiliser la vie publique.»

.@MarleneSchiappa si vous avez été choquée par mon interrogation je tiens à m’en excuser mais votre participation à une émission de divertissement contribue à décrédibiliser la vie publique. — Christian Estrosi (@cestrosi) 23 janvier 2019

«Là il y a un sexisme avéré et manifeste [et] une rare misogynie à laquelle on ne s'habituera jamais», a ainsi réagi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

De son côté, Le Journal du hard, émission pornographique emblématique de Canal + de clôturer le débat, en proposant aux deux protagonistes : «Le Journal du hard, c'est que de l'amour et du plaisir ! Venez quand vous voulez.»

Le @JournalduHard, c’est que de l’amour et du plaisir ! Vous venez quand vous voulez @cestrosi et @MarleneSchiappa ❤ https://t.co/pQ08jpRxLU — Le Journal du Hard (@JournalduHard) 23 janvier 2019

