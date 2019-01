Quel média a le plus couvert le mouvement des Gilets jaunes ?

Une étude réalisée par Kantar Media révèle quels sont les chaînes, les journaux et les sites d'information qui ont le plus couvert le mouvement des Gilets jaunes. Hélas, le périmètre de l'étude n'inclut pas RT France.

Selon une étude publiée ce 16 janvier par Kantar Media, BFMTV est le média qui a consacré le plus grand nombre de sujets aux Gilets jaunes, dont la mobilisation occupe la une de l'actualité de façon presque ininterrompue depuis deux mois.

Or l'Agence France presse (AFP) qui relaie cette information précise dans sa dépêche que l'étude en question fonde son travail sur les données de Pickanews, un service de veille et d'analyse des médias qui appartient à la société d'études Kantar Media (groupe WPP) et ajoute que «le périmètre de l'étude n'inclut pas certains médias très suivis par les Gilets jaunes, telle que la chaîne russe RT France.»

Dans le détail, du 15 novembre au 14 janvier, plus de 643 000 mentions des Gilets jaunes ont été recensées dans les médias français, tous supports confondus, selon cette étude.

A en croire ce document, le sujet des Gilets jaunes a connu un pic d'intérêt médiatique le 4 décembre et il est depuis resté en tête des informations traitées, sauf lors de rares exceptions, par exemple au lendemain de l'attentat islamiste qui a frappé le marché de Noël à Strasbourg le 11 décembre.

De même, au cœur des fêtes, les 24 et 25 décembre, le sujet est passé au second plan dans le traitement médiatique.

Concernant les titres, chaînes ou sites qui ont le plus couvert cette actualité, il s'agit, toujours selon cette étude par Kantar Media, BFMTV arrive en tête, puis LCI, avant maville.com (site d'information de proximité du groupe Ouest-France), qui précède FranceInfo et Yahoo!France.

