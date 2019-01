Emue par les Gilets jaunes, Arielle Dombasle avoue avoir dû brûler des meubles pour se chauffer

Arielle Dombasle a déclaré être touchée par les Gilets jaunes. L’artiste fantasque a révélé avoir, elle aussi, connu des périodes de disette au début de sa vie de bohème et avoir dû brûler des meubles afin de pouvoir se chauffer.

Si l'essayiste Bernard-Henri Lévy s'épanche à loisir sur son dégoût des manifestations populaires des Gilets jaunes, sa compagne Arielle Dombasle a pris son contre-pied avec toute la légèreté excentrique qu'on lui connaît.

La séquence est passé relativement inaperçue : pourtant, interviewée dans l'émission Le Show de luxe, sur la station de radio Voltage, elle a déclaré son empathie avec les Gilets jaunes. «Je suis comme tous les Français, très touchée par les Gilets jaunes, quand on les entend un par un revendiquer toute la misère du monde, c’est-à-dire la difficulté d’être. Avec cette phrase extraordinaire : "Moi la fin du monde, je m’en fous, je pense à la fin du mois".»

Et la réalisatrice-chanteuse franco-américaine d’expliquer qu'elle aussi a connu la pauvreté. Issue d'une famille aisée, mais élevée par son aïeule à la suite du décès prématuré de sa mère, Arielle Dombasle a connu des revers de fortune au cours de sa carrière d'actrice, au début des années 1980, à cause semble-t-il d'une trop grande prodigalité. «Moi, je suis quelqu'un de très généreux. J'ai ruiné ma grand-mère. Je me suis ruinée moi-même en donnant de l'argent et en faisant vivre des tas de gens», a-t-elle révélé.

A tel point qu'elle ne pouvait plus régler ses factures d'électricité. «J’étais sur la paille parfois, et j'avais des dettes terribles», se souvient Arielle Dombasle, âgée à l’époque de 27 ou 28 ans. «On avait froid, alors on brûlait les meubles de l'appartement», se remémore-t-elle, à la grande stupeur des animateurs. Un acte qu'elle trouve aujourd'hui «drôle».

Aujourd'hui, l'artiste explique continuer à financer des organisations. «Je donne à des associations, à des orphelinats, je donne à la SPA, à World Wilde Protection. Mais en même temps je n'aime pas étaler ce que je fais», assure-t-elle.

