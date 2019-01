Matraquage d'un Gilet jaune de 55 ans à Bordeaux : que s'est-il passé ? (VIDEOS)

Le matraquage d'un homme par un membre des forces de l'ordre entouré de ses collègues a été filmé à Bordeaux, le soir de l'acte 9. Pour comprendre la situation, RT France a contacté la personne ayant partagé la vidéo et le commissariat de la ville.

Selon la personne se présentant comme l'auteur de la vidéo, la scène s'est déroulée le 12 janvier, peu après 19h, dans le centre-ville de Bordeaux, au niveau d'un arrêt de tramway à proximité de la cathédrale Saint-André. Diffusée sur les réseaux sociaux, la séquence montre l'interpellation pour le moins musclée d'un Gilet jaune par un groupe de six membres des forces de l'ordre : l'homme se voit asséner plusieurs coups de matraque par l'un d'entre eux.

Postée initialement sur Facebook, la vidéo a par la suite été relayée par plusieurs internautes sur Twitter.

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 269 (précisions)



Tabassage d'une personne âgée. Réglementaires les coups portés par le personnel sanitaire des FdO (sac à dos rouge) ? #ActeIX Bordeaux



— David Dufresne (@davduf) 13 janvier 2019

Contacté par RT France ce 13 janvier, le commissariat central de Bordeaux a dit ne pas être en mesure, pour l'heure, de communiquer à ce sujet, mais nous a précisé que le service prévu à cet effet serait disponible dans la matinée du 14 janvier.

L'homme était venu manifester avec sa fille, ce sont ses cris qu'on entend dans la vidéo.

La personne ayant relayé la vidéo était quant à elle joignable. Il se présente comme un proche de cet «homme de 55 ans», et a accepté de raconter sa version des faits. Il décrit une situation très tendue, alors que quelques minutes plus tôt, ciblées par des feux d'artifice sur la place Pey Berland, les forces de l'ordre venaient de disperser la foule, à l'aide de gaz lacrymogène. «Il y a eu des charges des forces de l'ordre et un mouvement de foule», explique-t-il, avant d'en venir à la séquence de la vidéo : «Quelques minutes plus tard, on s'est retrouvés devant cette station de tramway. L'homme était venu manifester avec sa fille, ce sont ses cris qu'on entend dans la vidéo.»

Ils ont dû juger qu’il n’allait pas assez vite et le ton est monté.

Le témoin affirme qu'un des membres des forces de l'ordre a exigé de l'homme qu'il «se couche», ce que le Gilet jaune semblerait dans un premier temps avoir refusé. «Ils ont dû juger qu’il n’allait pas assez vite et le ton est monté», ajoute-t-il.

Sa famille compte porter plainte. Je sais qu'elle pourra se rapprocher d'associations qui vont l'aider dans ces démarches.

Dans la vidéo, sous les cris déchirants de sa fille de 19 ans, on voit un des membres des forces de l'ordre multiplier les coups de matraque, pendant que plusieurs de ses collègues contrôlent le périmètre. «Un d'entre eux me vise avec le flashball pendant la scène», confie le témoin. Celui-ci explique à RT France que le Gilet jaune interpellé a ensuite été placé en garde à vue, alors qu'il avait sur lui un dispositif fumigène «dont il ne s'est pas servi». «Sa famille compte porter plainte. Je sais qu'elle pourra se rapprocher d'associations qui vont l'aider dans ces démarches», a-t-il expliqué.

La scène décrite par le témoin a également été filmée sous un autre angle par une autre personne.