Affaire Andrieux : une manifestante dépose plainte, affirmant avoir reçu un «coup de tête»

Une jeune femme dépose plainte, affirmant avoir été agressée par Didier Andrieux, commandant divisionnaire filmé en train de frapper plusieurs personnes, notamment au visage, lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Toulon.

Séverine, manifestante ayant témoigné auprès de France Info, affirme qu'elle a reçu un «coup de tête» qui l'a envoyée aux urgences de la part du commandant divisionnaire de police Didier Andrieux le 5 janvier, lors de l'acte 8 des Gilets jaunes à Toulon. Bilan : «une petite contusion au niveau du nez et une entorse cervicale [...], deux jours d'ITT et dix jours de minerve.» La jeune femme de 35 ans a porté plainte le lendemain.

Décoré de la Légion d'honneur le 1er janvier 2019, le policier est également mis en cause pour au moins un autre cas d'usage excessif de la force lors de la même manifestation : il a été vu et identifié sur une vidéo où on peut le voir frapper un homme au visage alors que l'individu était déjà contrôlé par d'autres policiers en marge de la manifestation des Gilets jaunes à Toulon ce même 5 janvier. La police des polices, l'IGPN a été saisie par la préfecture du Var.

Didier Andrieux avait déjà été sanctionné pour violence à l'encontre de l'un de ses collègues il y a deux ans. Cette «manchette à un major de police dans les locaux de la sûreté départementale à Toulon» lui avait valu un simple avertissement. La victime avait tout de même eu «l'arcade sourcilière et le nez fracturés»

La manifestante blessée ce 5 janvier à Toulon a ainsi raconté sa rencontre avec Didier Andrieux : «Nous nous apprêtions à reprendre l'avenue Vauban quand j'ai vu quatre ou cinq policiers interpellant un jeune Gilet jaune qui disait qu'il n'avait rien fait. J'ai trouvé l'action si violente que je leur ai demandé, sans m'interposer, de le laisser tranquille.»

Selon Séverine, c'est alors que «le policier s'est énervé» et lui aurait asséné «un coup de tête». Le lendemain, ayant reconnu Didier Andrieux sur les images diffusée sur Twitter, elle aurait essayé de porter plainte au commissariat contre le commandant divisionnaire, mais n'y serait pas vraiment parvenue et aurait dû, à défaut, porter plainte contre X : «Lors du dépôt de plainte au commissariat, on m'a expliqué que c'était trop subjectif de donner un nom parce que je ne savais pas qui était cette personne au moment des faits.»

Le commandant divisionnaire de la police nationale, cité par France Info, a pour sa part démenti formellement.

Dans une autre vidéo prise lors du rassemblement des Gilets jaunes de Toulon, émaillé d'incidents, on entend le commandant affirmer aux manifestants critiquant son attitude : «Déposez plainte, y'a pas de soucis !»

⚡️SUITE - AFFAIRE ANDRIEUX / Il invitait les manifestants qui se plaignaient de son attitude, à déposer plainte contre lui 🗣 « Déposez plainte, y’a pas de soucis, j’suis commandant ».

⚠️ Le procureur n’a pas donné suite à ses violences policières. pic.twitter.com/sjc3JZDoGS — Pure. (@PureTele) 6 janvier 2019

