Bloqué sur Twitter, un journaliste porte plainte contre Richard Ferrand (ENTRETIENS)

Le journaliste Guillaume Tatu n'a pas apprécié de s'être fait bloquer par le président de l'Assemblée nationale sur Twitter. Son avocat, Arash Derambarsh, estime qu'il s'agit là d'une «discrimination».

L'ancien conseiller médias de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle et ex-journaliste de Le Média, Guillaume Tatu, a porté plainte contre le président de l'Assemblée nationale (La République en marche) Richard Ferrand, pour l'avoir bloqué sur Twitter. Se définissant désormais comme un journaliste indépendant et engagé, il a estimé le 6 janvier à RT France qu'il s'agissait d'«une discrimination pure et dure».

«Est-ce qu'un haut responsable politique a le droit de bloquer des citoyens, de bloquer des informations qui sont d'intérêt général ?», interroge-t-il, précisant que Richard Ferrand le privait par conséquent de sa «liberté» d'information.

Sur le plateau de RT France, l'avocat de Guillaume Tatu, Arash Derambarsh, a lui aussi évoqué une «discrimination soit pour des opinions politiques, soit pour des activités syndicales», rappelant que le journaliste avait relayé des informations liées à l'affaire des mutuelles de Bretagne impliquant Richard Ferrand.

«Guillaume Tatu est dans une situation inégale, il ne peut pas aujourd'hui accéder au compte de Richard Ferrand qui tweete de façon exclusive, unique, sur son activité politique et parlementaire», a ajouté Arash Derambarsh. «C'est un compte qui a un intérêt général», a-t-il martelé.

