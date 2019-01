Gilets jaunes : des anti-mariage pour tous ont-ils parasité la consultation en ligne ?

Il y a un mois, le Conseil économique, social et environnemental lançait une consultation en ligne pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Certains en ont profité pour demander l'abrogation du mariage pour tous ou un débat sur la PMA.

Du 15 décembre au 4 janvier, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé une plateforme en ligne chargée de recueillir les contributions de n'importe quel internaute dans le contexte des mobilisations des Gilets jaunes. Le Cese proposait ainsi aux citoyens «avec ou sans gilet jaune» de s'exprimer sur six sujets : «inégalités sociales», «justice fiscale», «inégalités territoriales», «pouvoir d'achat», «participation des citoyens» et «transition écologique».

Or, sur les 9 060 contributions, dont une bonne partie provenant d'anonymes, celle ayant recueilli le plus de votes (5 897) est une demande de «l'abrogation de la loi Taubira», texte autorisant le mariage des couples de personnes de même sexe adopté en 2013.

La deuxième contribution la plus plébiscitée était une requête dénonçant le «détricotage depuis des années [...] de la politique familiale française». De nombreux écrits déposés sur le site du Cese expriment clairement les revendications propres à certaines mouvances conservatrices, telles que la remise en cause de la PMA pour les couples homosexuels.

Le succès de ces thèmes a de quoi surprendre : ils n'ont jusqu'alors été que très marginalement, voire pas du tout abordés par les Gilets jaunes, et semblent n'entretenir aucun lien avec la crise en cours depuis plusieurs semaines. Des militants de la Manif pour tous ont-ils infiltré une consultation en ligne destinée à débattre des sujets tenant à cœur les Gilets jaunes ? Plusieurs publications, sur des groupes de discussion en ligne de militants anti-mariage pour tous, montrent en tout cas que ceux-ci se sont bel et bien mobilisés pour participer à cette consultation en promouvant leur propre agenda.

«Sur la base des résultats de cette consultation, mais aussi d'auditions et de la consultation de citoyens tirés au sort, un avis sera élaboré et présenté au vote en mars 2019, afin d'apporter une réponse globale aux enjeux révélés par le mouvement des gilets jaunes et s'inscrire dans le débat national», a précisé le 18 décembre cette assemblée constitutionnelle de représentants sociaux et associatifs.

Le Cese a pour première mission de conseiller le gouvernement et le Parlement par ses avis, qui ne sont que consultatifs.

