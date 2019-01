«Sur le départ», «hors sol» : les internautes taclent un président resté debout pendant son discours

Attendus par certains, boycottés par d'autres, les vœux d'Emmanuel Macron s'inscrivent dans le contexte d'une présidence bouleversée par le mouvement des Gilets jaunes. Exercice réussi selon certains observateurs, beaucoup moins selon d'autres...

Le soir du 31 décembre a été diffusée l'allocution de fin d'année du président de la République, Emmanuel Macron dans laquelle il a adressé ses vœux aux Français. Abondamment commenté par la classe politique, le discours de l'actuel locataire de l'Elysée a conforté son propre camp mais il ne semble pas être parvenu à avoir rassemblé les Français, à l'image de l'afflux de commentaires sur les réseaux sociaux, pas toujours amicaux.

«Tellement sur le départ qu'il a déjà embarqué la table»

Sur la forme, le choix d'Emmanuel Macron de se présenter debout face aux Français a été salué par nombre de commentateurs à l'antenne des chaînes d'information en continu. Une décision par exemple complimentée par les intervenants matinaux du 1er de l'an sur France Info. Le politologue Bruno Cautrès se réjouissant en effet d'un «Macron [qui] a montré qu'il était debout», l'ancien conseiller de François Hollande, Gaspard Gantzer applaudissant pour sa part «une bonne idée». La posture du président de la République a toutefois réveillé la créativité d'internautes plus taquins, dont les réactions ont afflué à ce sujet, notamment sur Twitter.

«Tellement sur le départ qu'il a déjà embarqué la table», plaisante par exemple celui-là.

#VoeuxMacron

Il est tellement sur le départ qu'il a déjà embarqué la table ! 🤣 pic.twitter.com/yojCwP5Ypt — Shoot Again (@MonikNikmo) 31 décembre 2018

Un autre a pour sa part raillé une posture présentée comme «inédite», décidant de mettre en parallèle une image extraite de l'allocution de fin d'année de Vladimir Poutine, le chef d'Etat russe se tenant habituellement debout pour l'exercice.

Cette commentatrice a quant à elle anticipé un des aspects de l'analyse du discours présidentiel sur plateau télévisé.

Hâte d entendre tous les experts BFM nous expliquer pendant 3h pourquoi #Macron a fait le choix d être debout et non assis....😴😴😴 #VoeuxMacron#SaintSylvestre — Justine Tanguy ☀️ (@JustineTanguy) 31 décembre 2018

«Macron a rouvert les hostilités»

Quant au fond, nombre d'internautes se sont montrés très pessimistes face à l'intervention du chef de l'Etat.

«Macron a rouvert les hostilités. Il est content de son bilan comme un Hollande. Il n'a qu'un cap, conserver les électeurs de LREM et diviser les autres» estime par exemple celui-là.

Entre autres propos largement commentés, la phrase mentionnant «les porte-parole d'une foule haineuse» a suscité l'émoi de cette internaute qui explique «préfère[r], et de loin, "la foule haineuse" à ce tout petit président», intégrant l'image de deux Gilets, blottis l'un contre l'autre sur le bord d'une route.

Je préfère, et de loin, « la foule haineuse » à ce tout petit président.#VoeuxMacron#GiletsJaunespic.twitter.com/nHSG0Y1ycw — Saskia (@VictoireDarc) 31 décembre 2018

Bien qu'elle n'ait pas mentionné nommément les Gilets jaunes, la phrase d'Emmanuel Macron n'a pas échappé au politologue de gauche Thomas Guénolé : «Ayant revêtu plusieurs fois un gilet jaune pour aller manifester, j'apprends ce soir par Monsieur Macron que nous étions "une foule haineuse". Et bien, rendez-vous en 2019.» a-t-il tweeté.

Ayant revêtu plusieurs fois un gilet jaune pour aller manifester, j'apprends ce soir par Monsieur #Macron que nous étions "une foule haineuse".

Et bien, rendez-vous en 2019.#VoeuxMacron#GiletsJaunespic.twitter.com/IeSdMcHzvK — Thomas Guénolé (@thomas_guenole) 31 décembre 2018

L'allusion est aussi restée en tête de cet internaute qui a souhaité les utiliser pour commenter une scène filmée aux Champs-Elysées le soir du réveillon, montrant les accolades amicales entre des Gilets jaunes et des forces de l'ordre.

«Un autosatisfecit complètement hors-sol !»

Dans un ton tout aussi ironique, le professeur d'Histoire Kévin Bossuet s'est pour sa part adressé aux Français qui auraient «raté les vœux télévisuels d'Emmanuel Macron» : «Ce n'est pas grave, lui aussi... Un autosatisfecit complètement hors-sol !» a-t-il commenté.

Vous avez raté les voeux télévisuels d'Emmanuel #Macron ? Ce n'est pas grave, lui aussi... Un autosatisfecit complètement hors-sol !#VoeuxMacron — Kevin Bossuet (@kevinbossuet) 31 décembre 2018

Parmi les sujets non abordés par le président mais apparemment attendus par certains commentateurs : les récents rebondissements de l'affaire Benalla. Ironisant sur un parallèle imaginaire entre l'affaire du passeport diplomatique et les récentes interpellations à l'occasion de rassemblements de Gilets jaunes, le compte parodique du «Duc et mémorialiste du règne d’Emmanuel 1er Roy des riches» a tweeté : «Emmanuel 1er rappela que serait déféré au parquet de Paris toute personne surprise sur un rond point sans passeport diplomatique.»

Emmanuel 1er rappela que serait déféré au parquet de Paris toute personne surprise sur un rond point sans passeport diplomatique #VoeuxMacronhttps://t.co/QaBj2tUwAI — Duc de Saint-Frippon (@MFrippon) 31 décembre 2018

«Revenons à la réalité de [ce] qu'il pense de la foule haineuse»

Par ailleurs, d'autres internautes ont exprimé leur incrédulité face à l'allocution du président et son analyse médiatique. «Après la poudre de perlimpinpin et les superlatifs des médias sur un discours plat et sans aucune empathie, revenons à la réalité de [ce] qu'il pense de la foule haineuse», a proposé cet internaute qui présente une vidéo regroupant différentes interventions controversées d'Emmanuel Macron.

bon allez ... après la poudre de perlimpinpin et les superlatifs des médias sur un discours plat et sans aucune empathie



revenons à la réalité de qu'il pense de la foule haineuse#VoeuxMacronpic.twitter.com/URz4WloIIx — Michel Épicétou #MDPE 🐝 #GiletsJaunes (@stopwarplaylove) 1 janvier 2019

