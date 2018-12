Les Gilets jaunes s'invitent au réveillon du Nouvel An 2019 (EN CONTINU)

Sur Facebook, de nombreux Gilets jaunes ont fait part de leur intention de manifester ce 31 décembre à travers la France. A Paris, ils comptent faire entendre leur voix sur les Champs-Elysées ou encore devant le palais de l’Elysée.

Le soir du réveillon s’annonce électrique partout en France. Depuis plusieurs jours, les appels à manifester le soir du 31 décembre à Paris ainsi qu’en province se sont multipliés sur Facebook. Sur le site Démosphère, qui se présente comme «un agenda alternatif de la région parisienne», pas moins de sept événements de ce type ont été recensés sur Facebook.

L’un d’entre eux, appelant à battre le pavé sur les Champs-Elysées, intéresse déjà plus de 60 000 personnes. «Parce que nos vies sont des fêtes, et ne seront plus défaites [...]. Certains ont trop vite enterré le mouvement. Mais ni les blessés, ni les morts, ni les arrestations n'ont pu stopper l'élan des Gilets Jaunes et leur désir d'une société plus juste et plus humaine», écrivent ses organisateurs. D’autres appels incitant, cette fois, les manifestants à converger vers le palais de l’Elysée, où Emmanuel Macron se pliera à l’exercice du traditionnel et très attendu discours de fin d’année, ont également émergé sur le réseau social. Face à ces appels à manifester, la préfecture de police de Paris a décidé de renforcer les mesures de sécurité. Dès le 31 décembre à 16h, l'ensemble de la zone allant de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde en incluant le secteur du Trocadéro et de la tour Eiffel, sera piétonne.

Lors de l’acte 7 de la mobilisation des Gilets jaunes, le 29 décembre, quelques incidents ont été relevés en France. La porte de la Banque de France a été brûlée à Rouen (Seine-Maritime) et des agressions de journalistes ont été dénoncées : un journaliste de CNews à Lille (Nord), de BFM à Marseille (Bouches-du-Rhône) et de TV7 à Bordeaux (Gironde). A Paris, 57 personnes ont été interpellées, 33 ont été placées en garde à vue, selon la préfecture.

La mobilisation en province a également et surtout été marquée, ces dernières semaines, par l'émergence inédite des «villages citoyens» aux abords de ronds-points ruraux, où les Gilets jaunes se sont relayés jour et nuit pour organiser des actions locales, notamment pour sensibiliser la population sur la désormais revendication phare du mouvement citoyen : le RIC (référendum d'initiative citoyenne).

Lire aussi : Gilet jaune des villes, Gilet jaune des campagnes : où en est le mouvement après l'acte 7 ?