Départ de Macron, RIC, Frexit... La méthode pour ne pas «se faire arnaquer», selon un YouTubeur

Simultanément aux actions de terrain, le mouvement des Gilets jaunes n'échappe pas aux réseaux sociaux. Parmi les récentes vidéos consacrées à la mobilisation, celle du YouTubeur Trouble Fait, propose une méthode «pour tout changer», en cinq étapes.

Le 29 décembre, le YouTubeur Trouble Fait, spécialisé dans des décryptages long-format d'actualités françaises et internationales, a publié une vidéo (visionnée plus de 50 000 fois sur YouTube dans les premières 24 heures) à travers laquelle il revient sur la mobilisation des Gilets jaunes et plus particulièrement sur la tournure que pourraient prendre, selon lui, les événements.

Ainsi, après un décryptage sans concession de la couverture médiatique dominante réservée au phénomène des Gilets jaunes et des réponses apportées par l'exécutif au mouvement citoyen, le YouTubeur propose sa méthode «pour tout changer sans se faire arnaquer».

Je vous propose une méthode en 5 étapes pour tout changer. 5 étapes démocratiques qui font intervenir le résultat d'un scrutin à chaque fois (élection ou référendum)

Entre autres «étapes démocratiques» suggérées dans sa méthode, Trouble Fait aborde avant tout ce qu'il considère comme «le premier obstacle» au changement : l'actuel président de la République. Il estime ainsi qu'il est urgent de «dégager Macron», expliquant comment selon lui, la procédure de destitution du président pourrait être initiée. Trouble Fait imagine ensuite une deuxième étape qui consisterait à «instaurer un gouvernement de transition» avant de préparer l'étape suivante : une élection présidentielle, pour laquelle il précise de nouvelles règles, dont un changement du mode de scrutin, en optant pour la méthode du jugement majoritaire. En étape 4, le YouTubeur explique pourquoi il souhaite que la question européenne soit «clairement posée», appelant de ses vœux à un référendum sur la sortie de l'UE et de l'euro. Enfin, pour la dernière étape, Trouble Fait explique en quoi, selon lui, il est nécessaire de «charger une constituante, tirée au sort, de définir les modalités d'application des RIC [référendums d'initiative citoyenne]».

