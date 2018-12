Evasion d'un détenu de la prison de Fresnes malgré les tirs d'un surveillant pénitentiaire

Un prisonnier s'est évadé ce 30 décembre de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, malgré les tirs d'un surveillant, selon l'administration pénitentiaire. Le Parisien affirme qu'il n'en est pas à son coup d'essai...

Un détenu s'est évadé de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) le 30 décembre dans l'après-midi, malgré les tirs d'un surveillant qui a tenté de l'empêcher de s'enfuir, d'après l'AFP, qui cite l'administration pénitentiaire. Selon cette dernière, le détenu a réussi à escalader le mur d'enceinte après avoir franchi des barbelés. Le syndicat SNP-FO affirme de son côté qu'il était incarcéré pour vols avec effraction.

Selon Le Parisien, il s'agit de Thomas Bras, un prisonnier âgé de 28 ans. Le quotidien affirme en outre qu'il faisait l’objet d’une surveillance particulière en raison de ses précédentes tentatives d’évasion. Le 16 décembre 2016, il avait ainsi réussi à quitter le box des prévenus au tribunal de Créteil au nez et à la barbe des policiers alors en faction. L'année suivante, en novembre 2017, il avait écopé de trois ans et six mois de prison ferme pour cette évasion et une autre tentative survenue en septembre. En 2012, il avait déjà été condamné pour tentative d’évasion avec violence par ce même tribunal.

Ce n'est pas la première fois que les prisons françaises sont le théâtre d'évasions de détenus. Le 1er juillet, un commando armé avait pris en otage un pilote d’hélicoptère, puis l'avait obligé à se poser dans la cour d'honneur de la prison de Réau pour exfiltrer Redoine Faïd, condamné pour de multiples braquages ainsi que pour avoir organisé un hold-up raté en 2010 dans le Val-de-Marne. Ce dernier avait ensuite pris la fuite avec ses complices, en voiture. L'hélicoptère, en partie carbonisé, avait été retrouvé dans le Val-d'Oise. Après trois mois de cavale, il avait été interpellé dans un appartement de Creil dans l'Oise.

