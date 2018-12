Blocage du marché de Rungis par des VTC en Gilets jaunes (VIDEO)

L'acte 6 des Gilets jaunes a-t-il déjà commencé ? Alors que le mouvement s'oriente vers des actions de plus en plus ciblées, une association de VTC a décidé de bloquer les camions étrangers au marché de Rungis. Elle entend poursuivre jusqu'à Noël.

En droite ligne du mouvement de contestation sociale qui secoue le territoire français depuis l'acte 1 des Gilets jaunes et alors que le nombre de manifestants était en baisse pour l'acte V du 15 décembre, une association de VTC a lancé ce 17 décembre au matin une action en amont du marché de Rungis, visant à filtrer les camions venus de l'étranger. Une trentaine de VTC étaient à l'œuvre dès 5h30 ce 17 décembre.

Le marché de Rungis, dans le Val-de-Marne, est le plus grand marché européen de l'agroalimentaire et alimente 18 millions de personnes par jour. «On laissera passer tous les camions des TPE et PME françaises», a expliqué Jean-Claude Resnier, porte-parole du mouvement, au micro de LCI. Depuis plusieurs jours, cet appel avait circulé sur les réseaux des entreprises de VTC et avait été notamment été relayé sur des pages Facebook.

Un objectif : faire plier le gouvernement sur les revendications des Gilets jaunes

L'ambition affichée de l'initiative est de faire perdurer la contestation sociale jusqu'au 25 décembre sur cette zone : «Le blocage de Rungis a pour but de faire plier le gouvernement sur les revendications des Gilets jaunes en bloquant le poumon économique européen. Les GAFA doivent payer comme Uber pour les VTC», déclare l’association des VTC de France, citée par Le Parisien. Pour ces activistes, l'action est présentée comme «le combat final».

