Gérard Filoche définitivement relaxé dans l'affaire du tweet antisémite

Depuis plus d'un an, l'ancien membre du bureau du PS clame l'erreur. Accusé par plusieurs associations antiracistes et socialistes d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux un tweet antisémite anti-Macron, Gérard Filoche a été finalement innocenté.

Un délibéré qui va certainement soulager définitivement Gérard Filoche. Le tribunal correctionnel de Paris a en effet relaxé le 12 décembre l'ancien inspecteur du travail. Celui-ci avait malencontreusement diffusé en novembre 2017, un tweet anti-Macron. Problème : Gérard Filoche avait utilisé une photo qui dévoilait plusieurs marqueurs antisémites.

Après avoir constaté son erreur et le caractère raciste de l'image, l'ex-membre du bureau du Parti socialiste avait rapidement supprimé son message. Trop tard. Certains internautes, dont des opposants socialistes à la ligne Filoche, ont saisi l'occasion pour accuser l'un des fondateurs de SOS Racisme de... racisme. Des associations dites antiracistes et Jacques Attali se sont ainsi constituées parties civiles devant les tribunaux.

Depuis près d'un an, Gérard Filoche a ainsi tenté d'expliquer qu'il n'avait pas vu le «double-fond» du tweet, plaidant l'erreur. «Je n'avais qu'à être vigilant», a-il confessé pour RT France, le 12 octobre 2018.

Lors de cet entretien, Gérard Filoche nous a d'ailleurs révélé une partie de sa plaidoirie durant son audience du 10 octobre : «J'ai dit aux neuf parties civiles contre moi de rechercher quelque chose à me reprocher sur les 55 années de ma vie consciente et militante, trouvez-le. Je suis sûr qu'ils ont dû beaucoup chercher et qu'ils n'ont rien trouvé.»

Après cette audience, le parquet, à l'origine des poursuites a d'ailleurs requis sa relaxe, estimant que Gérard Filoche avait commis une «inconséquence grave» en tweetant ce montage incontestablement antisémite mais qu'un «doute» subsistait à l'issue des débats quant à son «intention» de commettre ce délit.

La 17e chambre correctionnelle a donc décidé d'aller dans le sens de Gérard Filoche : «Pour particulièrement choquante et consternante que puisse être la diffusion de ce montage par Gérard Filoche, le contexte de l'envoi de ce montage ne confère pas à celui-ci la portée d'une provocation à la haine ou à la violence.»

«Je suis relaxé, ce procès odieux qu'on m'a fait n'avait pas de raison d'être» s'est félicité sur Twitter Gérard Filoche, qui a lancé en janvier un nouveau mouvement, la Gauche démocratique et sociale.

